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Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros

Türkiye'deki bazı büyükelçilerin Osman Kavala açıklamalarına George Soros'un oğlundan destek geldi. Konu, akıllara dünyanın birçok ülkesinde iç savaş ve darbeleri organize etmekle suçlanan Soros ailesi ve vakıflarının faaliyetlerini akıllara getirdi. Vakıf bir sivil toplum kuruluşu gibi görünüyor, ancak çok sayıda ülkede darbelerden, rejim değişikliklerine kadar birçok olayın içinde yer almakla suçlanıyor.

Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros
Ekleme: 26.10.2021 - 12:47 Güncelleme: 26.10.2021 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros
Soros, her ne kadar iş insanı olarak bilinse de adı hep iç savaş ve darbe organizasyonları ile
anılıyor. Kurduğu "Açık Toplum Vakfı" 120'nin üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

Vakıf bir sivil toplum kuruluşu gibi görünüyor, ancak çok sayıda ülkede darbelerden, rejim
değişikliklerine kadar birçok olayın içinde yer almakla suçlanıyor.

DOĞU AVRUPA'YA SIRA DIŞI YARDIMLAR

Soros, komünizmin çökmesinin ardından faaliyetlerini ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ülkelerinde
yoğunlaştırdı. Bu bölgedeki ülkelere yaptığı bağışlar Birleşmiş Milletler'in yardımlarının önüne
geçti.

Doğu Avrupa'da yapılan devrimlere finansman sağladığı, Soros hakkındaki en çok dile
getirilen iddia.

SOROS SUÇLAMALARIN ODAĞINDA

Soros, Rusya'da da suçlamaların odağında. Moskova, 2015 yılında Soros'un Açık Toplum

Soros, Rusya da da suçlamaların odağında. Moskova, 2015 yılında Soros un Açık Toplum
Vakfı'nın bütün faaliyetlerini sonlandırdı. Gerekçe, "anayasal sistemin temeline ve
devletin güvenliğine tehdit oluşturmak."

Doğduğu ülke Macaristan da Soros'a karşı önlem alan ülkeler arasında. Macar hükümeti
Soros'un kurucusu olduğu vakıf ve diğer yurt dışı bağlantılı sivil kuruluşların faaliyetlerini
sınırlamak için "Soros'u durdur" adı verilen bir yasa çıkardı.

YARDIM FAALİYETLERİ HEP KUŞKUYLA KARŞILANDI

İngiltere'de ise Soros'a şüphe ile bakılıyor. 1992 yılında adı sterlin spekülasyonuna karışan
Soros, İngiliz basını tarafından "İngiltere'nin iç işlerine karışmak için gizli planlar
devreye koymakla" itham edilmişti.

Soros'un sivil toplum kuruluşları eliyle yürüttüğü yardım faaliyetleri hep kuşkuyla karşılandı.

Yardımların, ülkelerin sosyo-politik sistemine müdahale edebilmek için kullanıldığı iddia
edildi. Soros için "Amerikan dış politikasının aracı" yakıştırması da yapılıyor.
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