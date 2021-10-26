Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros

Soros, her ne kadar iş insanı olarak bilinse de adı hep iç savaş ve darbe organizasyonları ileanılıyor. Kurduğu "Açık Toplum Vakfı" 120'nin üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.Vakıf bir sivil toplum kuruluşu gibi görünüyor, ancak çok sayıda ülkede darbelerden, rejimdeğişikliklerine kadar birçok olayın içinde yer almakla suçlanıyor.DOĞU AVRUPA'YA SIRA DIŞI YARDIMLARSoros, komünizmin çökmesinin ardından faaliyetlerini ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ülkelerindeyoğunlaştırdı. Bu bölgedeki ülkelere yaptığı bağışlar Birleşmiş Milletler'in yardımlarının önünegeçti.Doğu Avrupa'da yapılan devrimlere finansman sağladığı, Soros hakkındaki en çok dilegetirilen iddia.SOROS SUÇLAMALARIN ODAĞINDASoros, Rusya'da da suçlamaların odağında. Moskova, 2015 yılında Soros'un Açık ToplumSoros, Rusya da da suçlamaların odağında. Moskova, 2015 yılında Soros un Açık ToplumVakfı'nın bütün faaliyetlerini sonlandırdı. Gerekçe, "anayasal sistemin temeline vedevletin güvenliğine tehdit oluşturmak."Doğduğu ülke Macaristan da Soros'a karşı önlem alan ülkeler arasında. Macar hükümetiSoros'un kurucusu olduğu vakıf ve diğer yurt dışı bağlantılı sivil kuruluşların faaliyetlerinisınırlamak için "Soros'u durdur" adı verilen bir yasa çıkardı.YARDIM FAALİYETLERİ HEP KUŞKUYLA KARŞILANDIİngiltere'de ise Soros'a şüphe ile bakılıyor. 1992 yılında adı sterlin spekülasyonuna karışanSoros, İngiliz basını tarafından "İngiltere'nin iç işlerine karışmak için gizli planlardevreye koymakla" itham edilmişti.Soros'un sivil toplum kuruluşları eliyle yürüttüğü yardım faaliyetleri hep kuşkuyla karşılandı.Yardımların, ülkelerin sosyo-politik sistemine müdahale edebilmek için kullanıldığı iddiaedildi. Soros için "Amerikan dış politikasının aracı" yakıştırması da yapılıyor.