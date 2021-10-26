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HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkere TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi. Tezkereye CHP ile birlikte karşı çıkan HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, oylamada yanlışlıkla 'evet' oyu verdi. Meclis kameralarına yakalanan Buldan'ı, diğer HDP'liler eline müdahale ederek durdurmaya çalıştı.

HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi
Ekleme: 26.10.2021 - 23:16 Güncelleme: 26.10.2021 - 23:26 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi
ürk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesine konusunda Cumhurbaşkanı’na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oyu verirken, CHP ve HDP'liler tezkereye "hayır" dedi.

HDP'LİLER PERVİN BULDAN'IN ELİNİ İNDİRMEYE ÇALIŞTI
Ancak TBMM'de oylama yapılırken ilginç anlar yaşandı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, tezkereye "evet" oyu vermek için elini kaldırdı.

Bu durumu şaşkınlıkla karşılayan diğer HDP'liler, Buldan'ın elini indirerek müdahalede bulundu. O anlar Meclis kameralarına yansıdı.
HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi
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