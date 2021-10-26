Hamza Dağ'dan Akşener'e kritik 'Öcalan' sorusu: AİHM Kavala'ya benzer bir görüş bildirse iç mesele olmaktan çıkacak mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala’nın davasının Türkiye'nin iç meselesi olmadığını söyledi.10 ülkenin büyükelçisinin Türk yargısını hedef alan açıklamasını bu bağlamda değerlendiren Akşener, "Dolayısıyla bunun üzerinden 'Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesinin böyle de bir açıklaması olabilir." ifadelerini kullandı.HAMZA DAĞ'DAN ÖCALAN SORUSUAkşener'in bu açıklamasına Twitter hesabından yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Meral Hanım, velev ki AİHM Öcalan için de benzer görüş bildirdi. İç mesele olmaktan çıkacak mı?" dedi.Dağ, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:"O zaman da mı devletin ve yönetenlerin dik duruşundan bu denli hoşnutsuz ve hüzünlü olacaksınız? Milliyetçiliğinizi gölgeleyen bu batı yandaşlığınızın sebebi nedir?"