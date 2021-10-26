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Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nun acı günü

Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nun bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti

Ekleme: 26.10.2021 - 01:05 Güncelleme: 26.10.2021 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nun acı günü
Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden olan Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Eroğlu, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü özel hastanede vefat etti.

Fatma Eroğlu, yarın Mersin'in Mut ilçesinde Mut Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Yazıalanı Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.
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