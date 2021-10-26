Ermeni lobisinden ABD'ye büyükelçi tepkisi!

Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrı, kamuoyunun gündemine oturdu.10 büyükelçinin parmak sallayarak Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak yaptığı çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, ABD'nin başını çektiği 10 büyükelçiye geri adım attırdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için verdiği talimat sonrası büyükelçiler ortak bir bildiri yayınlayarak, Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine vurgu yapıp, bir ülkenin iç işlerine karışamayacaklarını bildiklerine dikkat çekti.ERMENİLER KIZGINABD büyükelçisinin öncülüğünde gerçekleşen bu bildiri sonrası Amerika'da sıkı bir Türkiye düşmanlığı yapan Ermeni lobileri çilden çıktı.Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye Türkiye tavrını netleştirmesi yönünde çağrı yaparken F-16 üzerinden hastag açıp şu ifadeleri kullandı;'BURASI LİSE SINIFI DEĞİL''Ülkeler kodlu iletişim kurmamalıdır. ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası net olmalıdır. Burası bir lise sınıfı değil. Amerikan netliğinin zamanı geldi. Eylemler, sadece kelimeler değil. Türkiye'ye jet yok.'