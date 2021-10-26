DW Türkçe'den büyük manipülasyon! Büyükelçilerin geri adımını görmedi yine yalan haber yaptı

Son dönemde yaptığı manipülatif ve kasıtlı haberlerle algı operasyonlarını sürdüren Deutsche Welle Türkçe, 10 ülkenin büyükelçilerinin yaptığı Osman Kavala açıklaması sonrası Türkiye'nin dik duruşunu ve büyükelçilerin geri adımını görmezden geldi. DW Türkçe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yalanlanmasına rağmen konuyla ilgili olarak Başkan Erdoğan'a "Büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım" dediğini iddia etti.

Yaptığı manipülatif ve kasıtlı operasyon haberleriyle algı oyunu yapan Alman Deutsche Welle'nin Türkiye ayağı DW Türkçe, 10 ülke büyükelçisi tarafından yapılan Osman Kavalaaçıklaması ve sonrasında yaşanan gelişmelerde de bu tutumunu sürdürdü.DW Türkçe, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın dik ve kararlı tutumu sonrası başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin büyükelçileri tarafından atılan geri adımı görmezden geldi. 10 ülkebüyükelçisinin 'Viyana Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak attıkları geri adım yerine manipülatif bir habere imza atan DW Türkçe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yalanlanmasına rağmen yalanını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Başkan Erdoğan'a, 'Büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorundakalırım.' dediğini iddia etti.İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DW Türkçe'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkındaki haberine ilişkin, 'Sadece yalan haber yapmıyor, TürkiyeAlmanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz.' ifadesini kullandı. Altun, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ilgili habere ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Çavuşoğlu'nun, sözde haberi dün gece yalanladığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:'Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece yalan haber yapmıyor, TürkiyeAlmanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz.'