Donald Trump’ın oğlundan şok Alec Baldwin hamlesi! T-shirtlerin üzerine bunu yazdı...

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın sahip olduğu online mağazada, ünlü aktör Alec Baldwin'in kazayla film setinde görüntü yönetmenini öldürmesinin ardından konuyla ilgili üzerinde 'Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür' yazan tişörtler satılmaya başlandı.'SİLAHLAR İNSANLARI ÖLDÜRMEZ. ALEC BALDWIN İNSANLARI ÖLDÜRÜR'Cumhuriyetçi Parti'den seçilen eski Başkan Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı. Don Jr'ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde 'Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür' yazıyor. Ayrıca tişörtler, 27.99 dolardan satılıyor.SOSYAL MEDYA HESABINDAN BALDWIN PAYLAŞIMLARIAlec Baldwin, ABD'de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan 'Saturday Night Live' adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti. Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin'le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr bir paylaşımında 'Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı' ifadelerini kullandı.NE OLMUŞTU?ABD'nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde çekilen western filmi 'Rust'ın setinde, ünlü aktör Alec Baldwin kurusıkı olduğu iddia edilen silahla kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ı (42) öldürmüştü.olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Santa Fe polisi, Alec Baldwin'in ilk ifadesinde silahın kurusıkı olduğunu ve silahta gerçek mermi bulunduğunu bilmediğini belirtmişti.Geçtiğimiz günlerde, yeminli ifade de ortaya çıktı. İfadede Baldwin'in prova sırasında silahı kameraya doğru tuttuğu ve ateş ederek Hutchins'i göğsünden vurduğu belirtildi.Olaya ilişkin tanıklık yapan set çalışanları, Hutchins'in yaralandığını ve diğer çalışanların koşarak onu yere yatırdığı anlattı.Olaya ilişkin tanıklık yapan kameraman Reid Russel, 'Hutchins yerde yatarken bacaklarını hissetmediğini söyledi' açıklamasında bulundu.Mahkemeye çıkarılan 63 yaşındaki Baldwin, kendisine silahı yönetmen yardımcısı Dave Halls'ın uzattığını, film ekibinden Hannah Gutierrez-Reed'in ise silahları getirdiğini söyledi.Aynı zamanda filmin yapımcısı da olan Baldwin'in ifadesine göre, 24 yaşındaki Gutierrez-Reed üç silah seçeneği sundu ve yönetmen yardımcısı Halls, eski bir tabanca olan Colt'u seçti.Daha önce Fargo ve The Matrix Reloaded gibi filmlerde de yönetmen yardımcılığı yapan Halls'ın uzattığı silahı alan Baldwin, tetiği çekince Colt ateş aldı.Mahkeme kayıtlarına göre, Halls, silahın boş olduğu anlamına gelecek şekilde 'Soğuk silah' diye bağırarak silahı aktöre teslim etti.