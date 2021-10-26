  • USD: 9,74 - 9,75
  • EURO: 11,33 - 11,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Donald Trump’ın oğlundan şok Alec Baldwin hamlesi! T-shirtlerin üzerine bunu yazdı...

ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr ünlü aktör Alec Baldwin'i hedef aldı. Alec Baldwin’in kazayla film setinde görüntü yönetmenini öldürmesinin ardından sahip olduğu online mağazada, “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazan tişörtler satmaya başlandı.

Ekleme: 26.10.2021 - 12:56 Güncelleme: 26.10.2021 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Donald Trump’ın oğlundan şok Alec Baldwin hamlesi! T-shirtlerin üzerine bunu yazdı...
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın sahip olduğu online mağazada, ünlü aktör Alec Baldwin'in kazayla film setinde görüntü yönetmenini öldürmesinin ardından konuyla ilgili üzerinde 'Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür' yazan tişörtler satılmaya başlandı.

'SİLAHLAR İNSANLARI ÖLDÜRMEZ. ALEC BALDWIN İNSANLARI ÖLDÜRÜR'

Cumhuriyetçi Parti'den seçilen eski Başkan Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı. Don Jr'ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde 'Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür' yazıyor. Ayrıca tişörtler, 27.99 dolardan satılıyor.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN BALDWIN PAYLAŞIMLARI

Alec Baldwin, ABD'de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan 'Saturday Night Live' adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti. Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin'le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr bir paylaşımında 'Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde çekilen western filmi 'Rust'ın setinde, ünlü aktör Alec Baldwin kurusıkı olduğu iddia edilen silahla kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ı (42) öldürmüştü.

olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Santa Fe polisi, Alec Baldwin'in ilk ifadesinde silahın kurusıkı olduğunu ve silahta gerçek mermi bulunduğunu bilmediğini belirtmişti.



Geçtiğimiz günlerde, yeminli ifade de ortaya çıktı. İfadede Baldwin'in prova sırasında silahı kameraya doğru tuttuğu ve ateş ederek Hutchins'i göğsünden vurduğu belirtildi.

Olaya ilişkin tanıklık yapan set çalışanları, Hutchins'in yaralandığını ve diğer çalışanların koşarak onu yere yatırdığı anlattı.

Olaya ilişkin tanıklık yapan kameraman Reid Russel, 'Hutchins yerde yatarken bacaklarını hissetmediğini söyledi' açıklamasında bulundu.

Mahkemeye çıkarılan 63 yaşındaki Baldwin, kendisine silahı yönetmen yardımcısı Dave Halls'ın uzattığını, film ekibinden Hannah Gutierrez-Reed'in ise silahları getirdiğini söyledi.

Aynı zamanda filmin yapımcısı da olan Baldwin'in ifadesine göre, 24 yaşındaki Gutierrez-Reed üç silah seçeneği sundu ve yönetmen yardımcısı Halls, eski bir tabanca olan Colt'u seçti.



Daha önce Fargo ve The Matrix Reloaded gibi filmlerde de yönetmen yardımcılığı yapan Halls'ın uzattığı silahı alan Baldwin, tetiği çekince Colt ateş aldı.

Mahkeme kayıtlarına göre, Halls, silahın boş olduğu anlamına gelecek şekilde 'Soğuk silah' diye bağırarak silahı aktöre teslim etti.
Bakan Soylu 'İnşallah cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek ilk kez anlattı
DW Türkçe'den büyük manipülasyon! Büyükelçilerin geri adımını görmedi yine yalan haber yaptı
Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros
Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu'na övgü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı
Rus basını: Erdoğan, Batı'ya zor bir seçim sundu
Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesine yönelik tedbirleri içeren genelge yayımladı
Azra'yı hunharca katletmişti! İstenen ceza belli oldu...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto
CHP'nin heykelfesti! Heykel belediyeciliğinde sıra çocuklarda!
MİT'in paketlediği 15 MOSSAD ajanıyla ilgili flaş detaylar!
Bakanlık 'acele' koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı
Kandil’den 600 yeni adam talimatı!
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust filmi setinde Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında şok gerçek ortaya çıktı
Mutlu Kaya'dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye'nin içini acıtmıştı
60 yaşındaki komşudan 12 yaşındaki kıza iğrenç taciz! Mektupla ortaya çıktı
Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı! 850 bin esnafı ilgilendiriyor: İşte yasanın getirdiği yenilikler
Ermeni lobisinden ABD'ye büyükelçi tepkisi!
Zincir marketlerin hesap günü! İşte düzenleme önerilen 12 nokta
Türkiye Uzay Ajansı'ndan flaş hamle! Resmen üye oldular

Türkiye Uzay Ajansı'ndan flaş hamle! Resmen üye oldular

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı