CHP'nin 'tezkereye hayır' kararına Muharrem İnce’nin partisinden tepki

CHP’den “Öcalan’a özgürlük isteyen baş tacı ediliyor” ve “Atatürk diyemeyen, terör örgütüyle iltisaklı kişiye selam gönderen il başkanı görevden alınmıyor” diyerek istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasını eleştirdi."İSTİFA GEREKÇELERİMİZ NETLEŞTİ"Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çelebi, “CHP'nin 'hayır' oyu vermesi, bizim partiden istifa gerekçelerimizi netleştirmiş oluyor. Çünkü 2019'da 'evet'verilmişti” dedi.Tezkere süresinin bir yıl olmasının kendileri için de daha uygun olduğunu belirten Çelebi, “İki yıla biz de şerh koyduk. Bir yıl olması daha uygun olurdu ama komple bunun tezkerenin sakatlanması anlamına gelmez. Buna 'evet' verirsiniz şerhinizi koyarsınız” sözleriyle de CHP’ye göndermede bulundu.