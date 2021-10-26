CHP'nin heykelfesti! Heykel belediyeciliğinde sıra çocuklarda!

CHP'li belediyelerde gündem yine heykel...CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu 25. gününe girdi.30 Ekim'e kadar sürecek sempozyumda heykeltıraşların yaptığı heykeller şehrin çeşitli noktalarında sergilenecek.HEYKEL BELEDİYECİLİĞİNDE SIRA ÇOCUKLARDANeredeyse bitme noktasına gelen sempozyumda bu sefer de sıra çocuklara geldi.Sempozyum kapsamında çocuklar için kil atölyesi düzenlendi. Etkinliğe 4 grup halinde 150 çocuk katıldı.CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara heykel atölyesiÇOCUKLARA HEYKEL YAPIMI ÖĞRETİLDİHeykeltıraşların eşlik ettiği çocuklara kilden eserler yaptırıldı.Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da katıldığı etkinlik gün boyunca sürdü.