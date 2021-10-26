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CHP'li İBB sonunda bunu da yaptı! Aynı kullanıma yüzde 20 daha fazla ödeyeceksiniz!

İBB iştiraklerinden İSKİ, suda "İnsani Kullanım Hakkı"nı kaldırdı. Uygulamayla su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanmış oldu.

CHP'li İBB sonunda bunu da yaptı! Aynı kullanıma yüzde 20 daha fazla ödeyeceksiniz!
Ekleme: 26.10.2021 - 16:55 Güncelleme: 26.10.2021 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB sonunda bunu da yaptı! Aynı kullanıma yüzde 20 daha fazla ödeyeceksiniz!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce su fiyatlarına indirim yapacağını söylemiş ancak seçimleri kazandıktan sonra su fiyatlarına zam yapmıştı.

Geçtiğimiz aylarda İBB yönetimi tarafından bir zam talebi daha gelmiş, AK Parti grubu tarafından engellenmişti.

İNSANİ SU KULLANIM HAKKI'NA GÖZ DİKTİLER

AK Parti grubunun zammı engellemesine rağmen, CHP'li İBB yönetiminin faturaları artırmak için bulduğu yol görenleri şaşkına çevirdi.

İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan 'İnsani Su Kullanım Hakkı'nın İBB iştiraklerinden İSKİ tarafından kaldırıldı.

ORTALAMA YÜZDE 20 ZAMLANDI

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle vatandaşın su faturası da ortalama yüzde 20 zamlandı.



İSKİ DOĞRULADI

Konuyu doğrulayan İSKİ yetkilileri, söz konusu uygulamanın 14 Ekim itibariyle kaldırıldığını açıkladı.



'İnsani Kullanım Hakkı'nın kaldırılması, İstanbullular tarafından tepkiyle karşılandı.




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