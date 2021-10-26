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Beyaz Gazete
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tezkere açıklaması: Hayır oyu vereceğiz...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tezkere açıklaması: Hayır oyu vereceğiz...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tezkere açıklaması: Hayır oyu vereceğiz...
Ekleme: 26.10.2021 - 14:45 Güncelleme: 26.10.2021 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tezkere açıklaması: Hayır oyu vereceğiz...
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulacak olan Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili konuştu. TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, HDP ise hayır oyu kullanacağını bildirmişti.

HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.

Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi.

HDP'Lİ VEKİL ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMİŞTİ

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye aba altından sopa göstermiş, "HDP Milletvekili Taşçıer: CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AKP'den daha iyidir' diye oy vermemeli" demişti.

CHP'nin 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılıyor.
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tezkere açıklaması: Hayır oyu vereceğiz...
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