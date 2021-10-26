CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi de tezkereye 'evet' diyecek

Türk siyasetinin bugünkü konusu Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev alması için TBMM'yegelecek tezkere oylaması. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye 'hayır'diyeceklerini açıklarken PKK'yı sevindirdi ve bir kez daha kimin yanında olduğunu gösterdi.İNCE'NİN PARTİSİ 'EVET' DİYECEKHer fırsatta CHP'nin yerli ve milli olmadığına dikkat çeken ve CHP'den ayrılarak MemleketPartisi'ni kuran Muharrem İnce'nin ekibi ise Türk askerinin Irak ve Suriye'ye gönderilmesine'evet' diyecek."BİNLERCE TIR NAMLUSUNA GÜL TAKACAK DEĞİLİZ"Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisinin 'Evet' kararını Twitterhesabından şu ifadelerle duyurdu: "Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine,güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz.ABD'nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz. 2 yıllıksüreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak TEZKERE oyumuz EVET."CHP 'HAYIR' DİYECEĞİNİ AÇIKLADISon dakika haberleri... CHP'li Özgür Özel "Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyuvereceğiz" ifadelerini kullandı.Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl dahauzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecekCumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen tezkerede, terörörgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğüvurgulandı.Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarınıkullanmaya devam edeceği belirtildi. Tezkereye ilişkin görüşmelerde AK Parti, MHP ve İYİParti "evet" diyecek. HDP ise "hayır" tutumunu devam ettirecek.HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu.CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi.CHP'DEN TEZKERE İLE İLGİLİ 14 SORUPKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ardından tezkereye hayır oyu vereceklerini açıklayan CHP,skandalın üstüne örtmek için bazı sorular yöneltti.CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu sorulara yer verildi:1-Suriye'ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2014 yılında Suriye politikasıneydi, bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir?2 -Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken, bu son tezkere neden 2023 sonunakadar uzanan 2 yılı kapsıyor?3- Son tezkerelerde yer alan Fırat'ın doğusu vurgusuna ne oldu?4-Barış Harekatı'nın ana hedefini oluşturan; Fırat'ın doğusunda "145 kilometre uzunlukta 30kilometre derinlikte güvenli bölge"ye ne oldu?5-Bizzat Milli Savunma Bakanı açıklamıştı; "güvenli bölge için mutabakat sağlanmıştı, Suriyelimülteciler, bölgeye yerleştirilecekti". Üzerinden 2 yıl geçti, güvenli bölgeye, Suriyelimültecilerin taşınması projesine ne oldu?6-Tezkerede atıf yapılan Astana sürecinde verdiğimiz taahhütlere ne oldu? İdlip'teki terörunsurlarını ayrıştırıp, temizleyebildik mi?7-Astana sürecine dayanarak İdlip çevresinde kurduğumuz 12 gözlem kulesinin akıbeti neoldu?8-Gözlem kulelerinin kaç tanesini, hangi gerekçeyle boşalttık? TSK kontrolünde bulunduğusöylenen 5 gözlem kulesinin güvenliği nasıl sağlanıyor? Bu gözlem kuleleri için politikamıznedir?9-Büyük önem atfettiğiniz M4- M5 otoyollarının güvenliği ne oldu? Askerlerimiz Rusaskerleriyle birlikte devriye yapıyor mu?10- Suriye'de 33 askerimizi şehit eden Rusya'ya nasıl bir karşılık verildi?11-Son dönemde Suriye'de şehit edilen askerlerimizin kimler ve hangi odaklar tarafındankatledildiği neden açıklanmıyor?12-Suriye'de askerlerimizin yakılarak öldürülmesi talimatı veren IŞİD militanı Türkiye'de nedenserbest bırakıldı?13-IŞİD sadece Suriye'de mi hedef?14-Tüm bu yaşananlar sonrasında; Suriye'den Türkiye'ye yönelik olası yeni göç dalgasına karşısınırlarımızı nasıl koruyacağız? Hangi tedbirleri uygulayacağız? Bir planınız var mı?GRUP TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLERCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkındaskandal sözler söyled