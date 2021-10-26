CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi de tezkereye 'evet' diyecek
Türkiye ile terör örgütleri arasında kalındığında tercihlerini genellikle terör örgütlerinin yana kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' diyeceklerini açıklarken CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise tezkereye 'evet' diyeceklerini duyurdu. Bu açıklamalar bile akıllara şu soruyu getirdi: Kim Türkiye'nin yanında kim PKK'nın yanında?
Türk siyasetinin bugünkü konusu Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev alması için TBMM'ye
gelecek tezkere oylaması. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye 'hayır'
diyeceklerini açıklarken PKK'yı sevindirdi ve bir kez daha kimin yanında olduğunu gösterdi.
İNCE'NİN PARTİSİ 'EVET' DİYECEK
Her fırsatta CHP'nin yerli ve milli olmadığına dikkat çeken ve CHP'den ayrılarak Memleket
Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin ekibi ise Türk askerinin Irak ve Suriye'ye gönderilmesine
'evet' diyecek.
"BİNLERCE TIR NAMLUSUNA GÜL TAKACAK DEĞİLİZ"
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisinin 'Evet' kararını Twitter
hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine,
güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz.
ABD'nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz. 2 yıllık
süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak TEZKERE oyumuz EVET."
CHP 'HAYIR' DİYECEĞİNİ AÇIKLADI
Son dakika haberleri... CHP'li Özgür Özel "Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu
vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha
uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek
Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen tezkerede, terör
örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü
vurgulandı.
Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını
kullanmaya devam edeceği belirtildi. Tezkereye ilişkin görüşmelerde AK Parti, MHP ve İYİ
Parti "evet" diyecek. HDP ise "hayır" tutumunu devam ettirecek.
HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu.
CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.
Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi.
CHP'DEN TEZKERE İLE İLGİLİ 14 SORU
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ardından tezkereye hayır oyu vereceklerini açıklayan CHP,
skandalın üstüne örtmek için bazı sorular yöneltti.
CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu sorulara yer verildi:
1-Suriye'ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2014 yılında Suriye politikası
neydi, bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir?
2 -Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken, bu son tezkere neden 2023 sonuna
kadar uzanan 2 yılı kapsıyor?
3- Son tezkerelerde yer alan Fırat'ın doğusu vurgusuna ne oldu?
4-Barış Harekatı'nın ana hedefini oluşturan; Fırat'ın doğusunda "145 kilometre uzunlukta 30
kilometre derinlikte güvenli bölge"ye ne oldu?
5-Bizzat Milli Savunma Bakanı açıklamıştı; "güvenli bölge için mutabakat sağlanmıştı, Suriyeli
mülteciler, bölgeye yerleştirilecekti". Üzerinden 2 yıl geçti, güvenli bölgeye, Suriyeli
mültecilerin taşınması projesine ne oldu?
6-Tezkerede atıf yapılan Astana sürecinde verdiğimiz taahhütlere ne oldu? İdlip'teki terör
unsurlarını ayrıştırıp, temizleyebildik mi?
7-Astana sürecine dayanarak İdlip çevresinde kurduğumuz 12 gözlem kulesinin akıbeti ne
oldu?
8-Gözlem kulelerinin kaç tanesini, hangi gerekçeyle boşalttık? TSK kontrolünde bulunduğu
söylenen 5 gözlem kulesinin güvenliği nasıl sağlanıyor? Bu gözlem kuleleri için politikamız
nedir?
9-Büyük önem atfettiğiniz M4- M5 otoyollarının güvenliği ne oldu? Askerlerimiz Rus
askerleriyle birlikte devriye yapıyor mu?
10- Suriye'de 33 askerimizi şehit eden Rusya'ya nasıl bir karşılık verildi?
11-Son dönemde Suriye'de şehit edilen askerlerimizin kimler ve hangi odaklar tarafından
katledildiği neden açıklanmıyor?
12-Suriye'de askerlerimizin yakılarak öldürülmesi talimatı veren IŞİD militanı Türkiye'de neden
serbest bırakıldı?
13-IŞİD sadece Suriye'de mi hedef?
14-Tüm bu yaşananlar sonrasında; Suriye'den Türkiye'ye yönelik olası yeni göç dalgasına karşı
sınırlarımızı nasıl koruyacağız? Hangi tedbirleri uygulayacağız? Bir planınız var mı?
GRUP TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLER
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında
skandal sözler söyled