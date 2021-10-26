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Bunun adı vicdansızlık: Poşetle bağlayıp bagaja koydu

Yavru köpekleri poşetle bağlayıp bagaja koyan işçi hayvansever bir vatandaşın müdahalesiyle yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan işçinin, iş ahdi feshedildi.

Ekleme: 26.10.2021 - 17:25 Güncelleme: 26.10.2021 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Bunun adı vicdansızlık: Poşetle bağlayıp bagaja koyduMalatya'da, şantiye çalışanı tarafından poşet içerisinde otomobilin bagajına konmak istenen köpekler, hayvansever Kübra Koca'nın müdahalesi ile kurtarıldı.

Köpekleri poşete koyan kişiye idari para cezası uygulandığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Olay, şehir mezarlığı yakınlarındaki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, hayvansever Kübra Koca, şantiyede çalışan görevli tarafından 2 sokak köpeğinin poşet içinde arabanın bagajına koyduğunu fark edip, durumu polise bildirdi. Köpekleri poşetten çıkararak hava almasını sağlayan Koca ile şantiye çalışanları arasında yaşanan tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Koca'nın poşetteki köpekleri çıkarması ve şantiyede çalışan ile tartışma anları yer aldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerince şantiye çalışanına 'Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' suçundan 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehir Mezarlığı çevresindeki bir şantiyede bulunan bir kişi, burada 3 köpek yavrusunun poşetlere konularak otomobilin bagajına yerleştirildiğini fark etti.

Bu kişi çektiği videoyu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine ulaştırarak şikayetçi oldu.

Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, şantiye çevresinde yaptığı çalışmada 2 köpeğe ulaştı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Görüntülerdeki kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanu'nunun 14. maddesi gereğince 'Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' suçundan 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili yapılan şikayet doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan hayvansever Kübra Koca, bir sürücü kursunda direksiyon eğitmeni olduğunu ve mezarlık önündeki caddenin kendilerinin eğitim alanı olduğunu kaydetti.

Dün eğitimdeyken şantiyede bir kişinin aracın yanında köpeği poşete koyduğunu fark ettiğini anlatan Koca, eğitime ara verip ilgili aracın yanına gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

'Araç çıkmak üzereydi, aracın yanına giderek bagajı açtım, açtıktan sonra malum durumla karşılaştım. 3 köpek vardı, biri nefes alamıyordu. İkisi de oradaydı. Bir tanesini maalesef bulamadık. Amacımız o hayvanı kliniğe götürüp tedavi ettirmekti ama bulamadık. Çok üzücü gerçekten. Ancak bir kişi ile şantiyeyi yargılamayacağım. Çünkü gerçekten içlerinde hayvanseverler var, bana destek olanlar var. Hatta benim burada bulup köpeği şantiyenin içerisine bıraktığım da oldu. Sonra ilgili mercilere başvurduk, şikayetçi olduk, işlemler yapıldı. Yaşanmaması gereken, görmek istemeyip gördüğümüz olaylar bunlar.'

İş akdi feshedildi

Köpek yavrularını poşet içerisinde otomobilinin bagajına koyan kişinin çalıştığı işyeri de çalışanın iş akdini feshetti.

İşkaya İnşaat Satış Pazarlama Müdürü Onur Gençer, üzücü ve münferit bir olay yaşandığını ve hemen gereğinin yapıldığını ifade etti.

Kurum olarak sokak hayvanlarına her zaman yardımda bulunan, mama desteği sağlayan bir firma olduklarını dile getiren Gençer, şunları kaydetti:

'Hali hazırda bizim de şantiyemizde bakmakta olduğumuz sokak hayvanları vardır. Her türlü eksiklerini gidermeye çalışıyoruz, bir kulübe alanları var. Yavruladılar burada, bizimle beraber yaşayıp burada büyüyorlar. Böyle münferit bir şey oldu. Maalesef bir çalışanımızın bizim kontrolümüzün dışında gerçekleştirdiği bir durum. Biz hemen iş akdini feshettik. Buradan sonrası adli mercilerin sorumluluğundadır. İnşallah bundan sonraki süreçte hem Malatya genelinde hem de diğer tüm şantiyelerimizde olduğu gibi burada da sokak hayvanları ile alakalı elimizden gelen tüm yardımı sağlayacağız. Biz burada çok üzüldük, inşallah bir daha böyle bir olay Malatya'nın hiçbir yerinde yaşanmaz diye umut ediyorum.'
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