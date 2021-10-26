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Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma ödemesinde süre 1 Kasım'da doluyor! Peşin ödeyene büyük indirim

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanan mükelleflerin ilk taksit ödemelerini 1 Kasım tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk 2 taksidin zamanında ödenmesi gerektiği belirtilirken, peşin ödemelerde ise indirim olacağı bildirildi.

Ekleme: 26.10.2021 - 14:37 Güncelleme: 26.10.2021 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma ödemesinde süre 1 Kasım'da doluyor! Peşin ödeyene büyük indirimVergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvuruda bulunan 5 milyon 804 bin 861 mükellefin,
yapılandırmanın bozulmaması için peşin ya da ilk taksit ödemelerini 1 Kasım Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

Haziranda yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.

Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksidin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre 1 ay uzatılmıştı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım Pazartesi günü yapmaları gerekiyor. SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE AVANTAJLI İNDİRİMLER

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.
Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmış ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde değişiklik olmamıştı. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri önem arz ediyor.
Yapılandırma yasasından yararlanmak üzere 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunmuştu.

Bu kapsamda, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılmş, 5 Ekim 2021 tarihine kadar 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirilmişti.
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