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Beyaz Gazete
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den Başkan Erdoğan ile Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki muhtemel görüşmeye ilişkin Biden'ın Avrupa ziyareti programı üzerinde son çalışmaların devam ettiğini belirtti. Psaki, "Türkiye önemli bir NATO müttefikimiz ve birçok alanda birlikte çalıştığımız bir ülke olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ekleme: 26.10.2021 - 19:45 Güncelleme: 26.10.2021 - 19:47 / Editör: Ozge Selin
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den Başkan Erdoğan ile Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ve Biden'ın bu hafta sonu Roma'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesinde görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, "Daha önce de söylediğimiz gibi programda boşluklar var, ikili görüşmelere ilişkin programa son halini vermeye çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere Biden Türk mevkidaşı ile ilk yurt dışı ziyaretinde haziranda bir araya geldi. Şu anda tahmine açık çok şey var. Umarım her geçen gün daha çok detayı netleştirmiş oluruz." dedi.

Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Biden'ın programına ilişkin daha detaylı açıklamayı Avrupa uçağında yapacağını da sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİDİR"

Psaki, "Türkiye önemli bir NATO müttefikimiz ve birçok alanda birlikte çalıştığımız bir ülke olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı. Ayrıca Psaki, Osman Kavala ile ilgili son gelişmelere ilişkin ABD'nin tutumunun sorulması üzerine, Türkiye dahil birçok ülkedeki tutuklamalar hakkında kaygılarını sıklıkla dile getirdiklerini belirtti.

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