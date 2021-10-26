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Beyaz Gazete
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BDDK Başkanı Akben'den bankalar ve kredi açıklaması!

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır" dedi.

Ekleme: 26.10.2021 - 16:05 Güncelleme: 26.10.2021 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
BDDK Başkanı Akben'den bankalar ve kredi açıklaması!
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır" dedi.

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