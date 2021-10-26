Bakanlık 'acele' koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı

Türkiye'ye yapılacak domates ve biber tohumu ithalatındaki sertifika bilgileri revize edildi.Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na "acele" koduylagönderilen yazıda, Pospiviroid cinsi içerisinde yer alan bazı viroidler, Begomovirus cinsiiçerisinde yer alan "Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV)" ve Tobamovirus cinsiiçerisinde yer alan "Tomato mottle mosaic virusün (ToMMV)" son dönemde dünyadahızla yayıldığı belirtildi."BÜYÜK RİSK"ToLCNDV virüsünün hıyar, kavun, bal kabağı başta olmak üzere, domates ve biber gibi fazlasayıda konukçuya sahip olduğu belirtilerek, "ToLCNDV ülkemizde bulunmamaktadır.Ancak Asya (İran, Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan), Avrupa(Yunanistan, İtalya, İspanya) ve Afrika'da (Cezayir, Fas, Tunus ve Seyşeller) yakınçevremizde yaygın olarak saptanmıştır. EPPO Alert Listesinde de bulunan virüs,yakın çevremizde bulunması ve geniş konukçularının da olması sebebiyle ülkemizaçısından büyük risk teşkil etmektedir" denildi.ToMMV virüsünün ise domates, biber, tütün, turp gibi çeşitli ürünlerin konukçusu olduğunave tohumlarla taşınabildiğine dikkat çekilen yazıda, "Domates tohumu ithalatçısıolduğumuz ülkelerden biri olan İsrail ile sınır komşumuz İran başta olmak üzereÇin, ABD, Brezilya, Meksika, İspanya, Çek Cumhuriyeti'nde de bulunmaktadır"bilgisi verildi.SERTİFİKA İSTENECEKCLVd virüsünün domates, biber ve patateste etkili olduğu, ABD'nin bu virüsle bulaşıkdurumda olduğu virüsün görüldüğü Kanada ve Tayland'da da alınan önlemlerin duyurulduğubelirtildi.Söz konusu tohumlarda, tohumların ari olduğu bilinen bir üretim yeri menşeli olduğu, üretimyerinin adı ve tohumların ihracatçı ülke tarafından analize tabi tutulduğu yönünde sertifikalartalep edilecek.