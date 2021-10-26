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Bakanlık 'acele' koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı

Son dakika haberine göre Türkiye'nin tohum ithal ettiği ülkelerin tohumlarında Türkiye için büyük risk taşıyan tohum virüsleri tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na "acele" koduyla gönderilen yazıda bu virüslerin son dönemde dünyada hızla yayıldığı belirtildi.

Bakanlık 'acele' koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı
Ekleme: 26.10.2021 - 10:10 Güncelleme: 26.10.2021 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık 'acele' koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı
Türkiye'ye yapılacak domates ve biber tohumu ithalatındaki sertifika bilgileri revize edildi.
Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na "acele" koduyla
gönderilen yazıda, Pospiviroid cinsi içerisinde yer alan bazı viroidler, Begomovirus cinsi
içerisinde yer alan "Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV)" ve Tobamovirus cinsi
içerisinde yer alan "Tomato mottle mosaic virusün (ToMMV)" son dönemde dünyada
hızla yayıldığı belirtildi.

"BÜYÜK RİSK"

ToLCNDV virüsünün hıyar, kavun, bal kabağı başta olmak üzere, domates ve biber gibi fazla
sayıda konukçuya sahip olduğu belirtilerek, "ToLCNDV ülkemizde bulunmamaktadır.
Ancak Asya (İran, Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan), Avrupa
(Yunanistan, İtalya, İspanya) ve Afrika'da (Cezayir, Fas, Tunus ve Seyşeller) yakın
çevremizde yaygın olarak saptanmıştır. EPPO Alert Listesinde de bulunan virüs,
yakın çevremizde bulunması ve geniş konukçularının da olması sebebiyle ülkemiz
açısından büyük risk teşkil etmektedir" denildi.

ToMMV virüsünün ise domates, biber, tütün, turp gibi çeşitli ürünlerin konukçusu olduğuna
ve tohumlarla taşınabildiğine dikkat çekilen yazıda, "Domates tohumu ithalatçısı
olduğumuz ülkelerden biri olan İsrail ile sınır komşumuz İran başta olmak üzere
Çin, ABD, Brezilya, Meksika, İspanya, Çek Cumhuriyeti'nde de bulunmaktadır"
bilgisi verildi.

SERTİFİKA İSTENECEK

CLVd virüsünün domates, biber ve patateste etkili olduğu, ABD'nin bu virüsle bulaşık
durumda olduğu virüsün görüldüğü Kanada ve Tayland'da da alınan önlemlerin duyurulduğu
belirtildi.

Söz konusu tohumlarda, tohumların ari olduğu bilinen bir üretim yeri menşeli olduğu, üretim
yerinin adı ve tohumların ihracatçı ülke tarafından analize tabi tutulduğu yönünde sertifikalar
talep edilecek.
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Bakanlık 'acele' koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı
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