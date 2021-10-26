Antalya'da korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezlerde meydana geldi. 31 yaşındaki Tamer A., dolaşmaya geldiği falezler üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalıklara düştü.DENİZ POLİSİ YARALANIN OLDUĞU BÖLGEYE GİTTİKano yapan gençler ve amatör balıkçılar, düşen kişiyi görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Parka ulaşan ekipler, düşen kişinin olduğu yeri belirlemek için çaba sarf etti. Karadan ulaşım sağlanamaması üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi.İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDIKaleiçi Yat Limanı'ndan çıkan deniz polisi kayalık alana geldi. Bottan inen polisler, yaralının olduğu yere ulaştı. Çukur bir noktaya düşen ve isminin Tamer A., olduğu öğrenilen şahsa müdahale için sağlık ve itfaiye ekipleri de denizden botla bölgeye getirildi. Yaralıya ilk müdahale bulunduğu noktada yapıldı.HAYATINI KAYBETTİKaşık sedyeye alınan yaralıyı ekipler bota ulaştırmak için büyük çaba harcadı. Küçük bota alınan yaralı, ardından alındığı büyük botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Limana çıkarılan yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tamer A.'nın cenazesi morga kaldırıldı.