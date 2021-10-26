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Adnan Oktar'ın cezaevi fotoğrafı şaşırttı: Yeni imaj mı fotoşop mu?

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın hükümlü olarak Edirne Cezaevi’nde imaj değiştirdiği iddiaları sosyal medyayı salladı. 'Kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri tarafından paylaşılan fotoğrafın fotoşop mu, yoksa hala imaj derdine düşen Oktar'ın saç sakal mı boyattığı merak ediliyor

Ekleme: 26.10.2021 - 13:04 Güncelleme: 26.10.2021 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına
çarptırılan, hükümlü olarak da Edirne Cezaevi'nde yatan Adnan Oktar'ın imaj değiştirdiği
ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Sakallarını uzatan Oktar'ın yeni halini, 'kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri tarafından
sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ebru Yılmaz Atilla adlı bir hesap, söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğunu
yazdı.

Oktar hayranları ise fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular.

FOTOŞOP MU?

Öte yandan paylaşılan fotoğrafın sakal kısmının fotoşop olabileceği konuşuluyor.

BABUNA DA YENİ İMAJ YAPMIŞTI

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve 186 yıl hapis
cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın cezaevi fotoğrafları sosyal medyaya yansımıştı. Lösemi
olduğu bahanesiyle yüzbinlerce kan örneğini ABD Almanya'ya taşıyan Babuna, cezaevinde
kendisine yeni imaj yaptı
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