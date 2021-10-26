Adnan Oktar'ın cezaevi fotoğrafı şaşırttı: Yeni imaj mı fotoşop mu?

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın hükümlü olarak Edirne Cezaevi’nde imaj değiştirdiği iddiaları sosyal medyayı salladı. 'Kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri tarafından paylaşılan fotoğrafın fotoşop mu, yoksa hala imaj derdine düşen Oktar'ın saç sakal mı boyattığı merak ediliyor

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına

çarptırılan, hükümlü olarak da Edirne Cezaevi'nde yatan Adnan Oktar'ın imaj değiştirdiği

ortaya çıktı.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI



Sakallarını uzatan Oktar'ın yeni halini, 'kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri tarafından

sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ebru Yılmaz Atilla adlı bir hesap, söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğunu

yazdı.



Oktar hayranları ise fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular.



FOTOŞOP MU?



Öte yandan paylaşılan fotoğrafın sakal kısmının fotoşop olabileceği konuşuluyor.



BABUNA DA YENİ İMAJ YAPMIŞTI



Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve 186 yıl hapis

cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın cezaevi fotoğrafları sosyal medyaya yansımıştı. Lösemi

olduğu bahanesiyle yüzbinlerce kan örneğini ABD Almanya'ya taşıyan Babuna, cezaevinde

kendisine yeni imaj yaptı