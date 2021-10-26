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60 yaşındaki komşudan 12 yaşındaki kıza iğrenç taciz! Mektupla ortaya çıktı

Ankara’da komşularının çocuğuna cinsel istismarda bulunan 60 yaşındaki sanık hakkında “sarkıntılık aşamasında kalan zincirleme biçimde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıla kadar hapis istendi. Mağdur çocuğun avukatı, talep edilen cezaya itiraz etti.

60 yaşındaki komşudan 12 yaşındaki kıza iğrenç taciz! Mektupla ortaya çıktı
Ekleme: 26.10.2021 - 09:07 Güncelleme: 26.10.2021 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
60 yaşındaki komşudan 12 yaşındaki kıza iğrenç taciz! Mektupla ortaya çıktı
Ankara'da Y.E. (12) adlı küçük kızın, 60 yaşındaki komşuları F.K.'nin cinsel istismarına maruz kalmasına ilişkin açıklan davada, savcı, istismarın “sarkıntılık aşamasında” kaldığını belirterek sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

ZİNCİRLEME İSTİSMAR

Ankara'da, 2017-2018 arasında yaşanan olayda, o dönem 2. sınıfta olan Y.E.'yi, annesi S.E. tamir malzemesi alması için karşı komşularına gönderdi. Kapıyı açan F.K., eşinin orada olduğunu söyleyerek evin alt katına götürdüğü küçük kızın özel bölgelerine dokundu. Y.E. yaklaşık iki hafta sonra bu kez evlerinin yakınındaki parkta köpeğini gezdirdiği sırada F.K'nın istismarına uğradı. Bir gün okulda sohbet ettiği kız arkadaşının anlattıklarıyla kendi yaşadıkları arasında benzerlikler olduğunu fark eden Y.E., durumu ailesine anlatmaya karar verdi. Küçük kız, kendisini istismar eden F.K.'nin de davetli olduğu doğum günü partisinden önce annesine yaşadıklarını anlatan bir mektup verdi. Kızlarının yaşadığı korkunç olayı öğrenen ailenin şikâyetinin ardından F.K. hakkında başlatılan soruşturma sonucu, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı. Milliyet'in gündeme getirdiği olayda, yeni gelişme yaşandı. Savcılık, davada esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

‘5-6 DAKİKA SÜRMÜŞ'

Mütalaada, sanık F.K. ile ilgili, “sarkıntılık aşamasında kalan zincirleme biçimde çocuğun cinsel istismarı” suçundan cezalandırılması talep edildi. Hakkında beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkla ilgili verilen mütalaayı değerlendiren, “Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği” olarak davayı üstlenen Y.E.'nin avukatı Volkan Berber, “Biz suçun sarkıntılık aşamasında kalmadığını düşünüyoruz. Çünkü Y.E., istismar eyleminin 5-6 dakika boyunca sürdüğünü ifade etti. Bu sebeple sanığın 10 yıldan az olmamak üzere ceza almasını gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE VERDİĞİ MEKTUPLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Davanın görülen son duruşmasında sanık F.K. hakkındaki iddiaları reddederek, “Asla böyle bir suçu kabul etmiyorum” demişti. İlk duruşmada dinlenen Y.E.'nin annesi S.E. ise, “Olayın ilk çıkışı kızımın doğum gününde oldu. Bazı komşularla birlikte sanık ve eşini de davet etmiştik. Misafirler gelmeden kızım bana, ‘anne sana bir mektup vereceğim' diyerek mektubu verdi. Sanığın kızıma istismarda bulunduğuna ilişkin yazılar yazıyordu, okuyunca şoka girdim, ağlama krizine girdim” ifadelerini kullanmıştı.
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