29 Ekim Bankalar Açık Mı? 29 Ekim Bankalar Tatil Mi? 29 Ekim Bankalar Çalışıyor Mu?

29 Ekim Bankalar Açık Mı?



Resmi Tatillerde EFT Yapılır Mı?



29 Ekim Cuma Bankalar Çalışıyor Mu?



?” sorusu Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla herkes tarafından merak edilmeye başladı. 29 Ekim günü ülkemizde her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. 29 Ekim resmi bayramlar arasında girdiği için çoğu kurum çalışmıyor. Vatandaşlar da 29 Ekim’de açık olan kurumları merak ediyor. Peki29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için 28 Ekim saat 13.00 itibariyle çoğu kurum tatil olacak. Tatil 29 Ekim günü de devam edecek. Resmi tatil nedeniyle tüm bankalar da 28 Ekim günü öğleden sonra açık olmayacak. Bankalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da tatil olacak.Resmi tatillerde bankalar kapalı olacağı için uzaktan yapılan işlemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği de merak konusu oldu. Ancak resmi tatilde yapılan EFT’ler resmi tatil bittiğinde gerçekleştirilir.Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim ve 29 Ekim öğleden sonraları resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün resmi tatil, 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün resmi tatildir. Perşembe günü banka öğlene kadar, okul öğlene kadar, eczane ise öğleden sonra nöbetçi eczane olacak. Perşembe günü bankada işlem yapanların işlem yapmak için öğlene kadar beklemeleri gerekiyorsa bir sonraki işlem günü olan 1 Kasım 2021 Pazartesi gününü beklemeleri gerekmektedir. Benzer uygulamalar diğer kurumlarda da görülecektir. Bu nedenle resmi kurumlarda işlem yapanların Perşembe günü öğleden önce işlemi tamamlamaları gerekmektedir.?” sorularının yanıtı yapılan son açıklamalara göre bu şekildedir.