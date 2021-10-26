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29 Ekim Bankalar Açık Mı? 29 Ekim Bankalar Tatil Mi? 29 Ekim Bankalar Çalışıyor Mu?

Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla 29 Ekim’de tatil olacak kurumlar da merak edilmeye başladı. Peki 29 Ekim Bankalar Açık Mı? 29 Ekim Bankalar Tatil Mi? 29 Ekim Bankalar Çalışıyor Mu? İşte yanıtı…

Ekleme: 26.10.2021 - 14:48 Güncelleme: 26.10.2021 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
29 Ekim Bankalar Açık Mı? 29 Ekim Bankalar Tatil Mi? 29 Ekim Bankalar Çalışıyor Mu?
29 Ekim Bankalar Açık Mı?” sorusu Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla herkes tarafından merak edilmeye başladı. 29 Ekim günü ülkemizde her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. 29 Ekim resmi bayramlar arasında girdiği için çoğu kurum çalışmıyor. Vatandaşlar da 29 Ekim’de açık olan kurumları merak ediyor. Peki 29 Ekim Bankalar Tatil Mi? 29 Ekim Bankalar Çalışıyor Mu?

29 Ekim Bankalar Açık Mı?


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için 28 Ekim saat 13.00 itibariyle çoğu kurum tatil olacak. Tatil 29 Ekim günü de devam edecek. Resmi tatil nedeniyle tüm bankalar da 28 Ekim günü öğleden sonra açık olmayacak. Bankalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da tatil olacak.

29 Ekim Bankalar Açık Mı? 29 Ekim Bankalar Tatil Mi? 29 Ekim Bankalar Çalışıyor Mu?

Resmi Tatillerde EFT Yapılır Mı?


Resmi tatillerde bankalar kapalı olacağı için uzaktan yapılan işlemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği de merak konusu oldu. Ancak resmi tatilde yapılan EFT’ler resmi tatil bittiğinde gerçekleştirilir.

29 Ekim Cuma Bankalar Çalışıyor Mu?


Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim ve 29 Ekim öğleden sonraları resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün resmi tatil, 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün resmi tatildir. Perşembe günü banka öğlene kadar, okul öğlene kadar, eczane ise öğleden sonra nöbetçi eczane olacak. Perşembe günü bankada işlem yapanların işlem yapmak için öğlene kadar beklemeleri gerekiyorsa bir sonraki işlem günü olan 1 Kasım 2021 Pazartesi gününü beklemeleri gerekmektedir. Benzer uygulamalar diğer kurumlarda da görülecektir. Bu nedenle resmi kurumlarda işlem yapanların Perşembe günü öğleden önce işlemi tamamlamaları gerekmektedir.

29 Ekim Bankalar Açık Mı? 29 Ekim Bankalar Tatil Mi?” sorularının yanıtı yapılan son açıklamalara göre bu şekildedir.
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