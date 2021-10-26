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26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Sağlık Bakanlığı 26 Ekim'e ilişkin koroanvirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın." dedi. İşte Türkiye'deki gücel vaka ve vefat sayıları...

26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Ekleme: 26.10.2021 - 20:05 Güncelleme: 26.10.2021 - 20:06 / Editör: Ozge Selin
26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

26 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

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