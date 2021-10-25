Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi: Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek %16'ya indirmesinin ardından gözler bankanın güncel faiz oranına çevrildi. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank, kurumsal kredi faiz oranlarını ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indireceklerini açıkladı. Peki Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar Oldu?



Ziraat Bankası Faiz Oranları



Vakıfbank Faiz Oranları



İş Bankası Faiz Oranları



TEB Faiz Oranları



Garanti Bankası Faiz Oranları



Yapı Kredi Faiz Oranları



Akbank Faiz Oranları



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek %16'ya indirmesinin ardından gözler bankanın güncel faiz oranına çevrildi. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank, kurumsal kredi faiz oranlarını ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indireceklerini açıkladı. Kamu bankaları konut kredilerine 1 milyon lira, 100 liranın altındaki kredilere yüzde 1,29, 1 milyon liranın üzerindeki kredilere yüzde 1,34 faiz uygulayacak. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar '?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte güncel kredi faiz oranları...22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranları ürün ve vade yapısına bağlı olarak 200 baz puana kadar düşürüldü. 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren 1 milyon liranın altındaki konut kredilerinin faiz oranı %1,29, 1 milyon liranın üzerindeki konut kredilerinin faiz oranı ise %1,34 olacaktır.Tüketici kredisi: 1.59Taşıt kredisi: 1.59İhtiyaç kredisi: 1.61Taşıt kredisi: 1.50İhtiyaç kredisi: 1.60Taşıt kredisi: 1.54Ev kredisi: 1.38İhtiyaç kredisi: 1.59Taşıt kredisi: 1.61Konut kredisi: 1.58İhtiyaç kredisi: 1.74Konut kredisi: 1.52Taşıt kredisi: 1.62Bireysel ihtiyaç kredisi: 2.19Konut kredisi: 1.44Taşıt kredisi: 1.54Konut kredisi: 1.39Taşıt kredisi: 1.55bu şekildedir. Gelişmeler geldikçe haberimiz de yeniliecektir.