Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi: Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek %16'ya indirmesinin ardından gözler bankanın güncel faiz oranına çevrildi. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank, kurumsal kredi faiz oranlarını ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indireceklerini açıkladı. Peki Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek %16'ya indirmesinin ardından gözler bankanın güncel faiz oranına çevrildi. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank, kurumsal kredi faiz oranlarını ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indireceklerini açıkladı. Kamu bankaları konut kredilerine 1 milyon lira, 100 liranın altındaki kredilere yüzde 1,29, 1 milyon liranın üzerindeki kredilere yüzde 1,34 faiz uygulayacak. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar 'Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte güncel kredi faiz oranları...
Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar Oldu?
22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranları ürün ve vade yapısına bağlı olarak 200 baz puana kadar düşürüldü. 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren 1 milyon liranın altındaki konut kredilerinin faiz oranı %1,29, 1 milyon liranın üzerindeki konut kredilerinin faiz oranı ise %1,34 olacaktır.
Ziraat Bankası Faiz Oranları
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.59
Vakıfbank Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi: 1.61
Taşıt kredisi: 1.50
İş Bankası Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Ev kredisi: 1.38
TEB Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.58
Garanti Bankası Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.62
Yapı Kredi Faiz Oranları
Bireysel ihtiyaç kredisi: 2.19
Konut kredisi: 1.44
Taşıt kredisi: 1.54
Akbank Faiz Oranları
Konut kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.55
Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi bu şekildedir. Gelişmeler geldikçe haberimiz de yeniliecektir.