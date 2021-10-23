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Sanko Holding, Cumhuriyetin 98. Yilini Özel Etkinlikle Kutlayacak

Sanko Holding, Cumhuriyet degerlerini yasatarak gelecek nesillere tasimak amaciyla Cumhuriyetin 98’inci yilini özel bir etkinlikle kutlayacak.

Ekleme: 23.10.2021 - 09:52 Güncelleme: 25.10.2021 - 13:27 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: AA
Sanko Holding açiklamasina göre, Sanko Holding Yönetim Kurulu Baskani Adil Sani Konukoglu’nun katilimiyla gerçeklestirilecek etkinlikte, sunucu Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün anlatimiyla "Cumhuriyet Dönemi Hikayeleri" dinleyicileri zamanda yolculuga çikaracak.

Ardindan, ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Ugurlu, "Cumhuriyet Piyano Resitali" ile bir müzik performansi sunacak.

Söz konusu etkinlik, 28 Ekim Persembe günü saat 17.30'da Gaziantep’te bulunan tarihi Emine Hanım Konağı’nda gerçeklestirilecek ve Sanko Holding kurumsal Youtube hesabindan canli olarak yayinlanacak.

Kaynak: AA

Bu haber AA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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