Murat Ongun talimatı verdi Ümit Kaya kurdu! Beyaz Masa içinde troll ordusu

Sosyal medya platformu Twitter'da CHP destekli çetelerin kirli faaliyetlerini takvim.com.tr bir bir deşifre ediyor. Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğunu ortaya çıkarmıştık. CHP'nin troll ordusu ile ilgili çarpıcı gelişmeler gelmeye devam ediyor. Ulaştığımız son bilgilere göre CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un talimatıyla Ümit Kaya'nın Beyaz Masa içinde bir troll ordusu kurduğu ortaya çıktı. Bu hesaplarla CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun başta olmak üzere desteklenen hesapların paylaşımları RT ve beğeni yapılıyor, olumlu yorumlar yapılıyor, hedef alınan hesapların altına olumsuz yorumlar yazılıyor ya da kapatılması istenen hesaplar toplu şekilde şikayet ediliyor. Kaynağımız bu troll merkezinin aylık giderinin 500-600 bin TL arasında olduğunu, Kasım 2019'dan bu yana bu merkezin aktif olduğunu, aylık olarak hesaplandığında şu ana kadar en az 14 milyon lira harcandığını ve bu giderin de kamu kaynakları kullanılarak yapıldığını aktardı.

Türkiye'de özellikle AK Parti ve MHP'yi destekleyen binlerce Twitter hesabı, CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesinin hedefi olmuş operasyonun arkasındaki isimleri tek tekvbdeşifre ederek bağlantılarını ortaya dökmüştü.ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELDİCHP'nin yönettiği İBB'nin sosyal medya operasyonlarını deşifre etmeye devam ediyor.Daha önceki haberlerimizde Ümit Kaya ve Furkan Güngör'ün eski arkadaşlarının kendileri hakkında anlattıklarını ve CHP'nin troll ordusu ile ilgili iddiaları gündeme getirmiştik.BEYAZ MASA İÇİNDE TROLL ORDUSUYine aynı kaynaklar, CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un talimatıyla Ümit Kaya'nın Beyaz Masa içinde bir troll ordusu kurduğunu iddia etti. Çok konuşulacak iddialardan öne çıkan detaylar şöyle: Murat Ongun, Ümit Kaya'ya bir troll yapılanması için imkan sağlıyor. Ümit Kaya CHP ve Saadet Partisi içinde sosyal medya ile ilgilenen 40'dan fazla kişiyi Beyaz Masa içinde organize ediyor. Kaynağımız bu sayının kendi döneminde 40 olduğunu şu an sayının daha fazla olabileceğini de söylüyor.TROLLERE ÖZEL HESAPLARBu kişilerin her birine özel tahsis edilen bilgisayar ve telefonlarda Twitter ve Instagram başta olmak üzere hesaplar açılıyor.BİNLERCE HESAP ELLERİNDEBir kişinin kullandığı hesap sayısı 10'a yakın. Ayrıca bazı kişiler özel bir yazılım aracılığı ile 100'den fazla twitter hesabını aynı anda kontrol edebiliyor. Toplamda 4.000'ne yakın Twitter, 1000'e yakın Instagram hesabının bu merkezden yönetildiği iddia ediliyor.İMAMOĞLU'NA YAĞLAMA RAKİPLERİNE OPERASYONBu hesaplarla CHP'li İBB Başkanı ve Murat Ongun başta olmak üzere desteklenen hesapların paylaşımları RT ve beğeni yapılıyor olumlu yorumlar yapılıyor, hedef alınan hesapların altına olumsuz yorumlar yazılıyor ya da kapatılması istenen hesaplar toplu şekilde şikayet ediliyor. Yine aynı merkezden https://twitter.com/ibbhaberleri gibi yarı resmi yarı troll hesapların da yönetildiği iddia ediliyor.MİLYONLAR HAVADA UÇUŞUYORKaynağımız bu troll merkezinin aylık giderinin 500-600 bin TL arasında olduğunu, Kasım 2019'dan bu yana bu merkezin aktif olduğunu, aylık olarak hesaplandığında şu ana kadar en az 14 milyon lira harcandığını ve bu giderin de kamu kaynakları kullanılarak yapıldığını aktardı