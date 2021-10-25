Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce son dakika hava durumu raporu paylaşıldı. Yayınlanan raporda Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Bununla birlikte Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı duyuruldu. Yayımlanan raporda yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağışlarla beraber vatandaşlar da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmaya davet edildi. İşte hava durumu raporu (25 Ekim 2021)
Meteoroloji hava durumu raporunu duyururken il il uyarılarını da açıkladı. Gelen son bilgilere göre bugün kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalacak. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görüleceğini açıkladı.
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR 6 İLA 12 DERECE AZALIYOR
Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece ) azalacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın güney batısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUZEYBATI KESİMLERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!
Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık