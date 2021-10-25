Merhum Özdemir Bayraktar için mevlit okutuldu!

Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu. Mevlit, Özdemir için dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi, Haluk ve Selçuk Bayraktar bir süre cami içinde taziyeleri kabul etti Vatandaşlara yemek ikramının yanı sıra Kur'an, seccade ve tülbentten oluşan hediye paketi dağıtıldı.