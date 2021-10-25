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Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala’nın davasının Türkiye'nin iç meselesi olmadığını söyledi. Büyükelçilerin Türk yargısını hedef alan açıklamasını bu bağlamda değerlendiren Akşener, "Dolayısıyla bunun üzerinden 'Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesinin böyle de bir açıklaması olabilir." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil
Ekleme: 25.10.2021 - 22:47 Güncelleme: 25.10.2021 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 ülkenin büyükelçisinin 'Osman Kavala serbest kalsın' çağrısı ile ilgili konuşan Akşener, bu meselenin Türkiye'nin iç meselesi olmadığını öne sürdü.

"İÇ MESELE OLMAKTAN ÇIKAR"
"AİHM'in kararlarına uyacağına imza atmış bir ülkenin o mahkemenin kararlarına uymamış olması bir iç mesele olmaktan çıkar." diyen Akşener, "Dolayısıyla bunun üzerinden 'Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesinin böyle de bir açıklaması olabilir." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil
OYNAT 02:06
Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala'nın davasının Türkiye'nin iç meselesi olmadığını söyledi. Büyükelçilerin Türk yargısını hedef alan açıklamasını bu bağlamda değerlendiren Akşener, 'Dolayısıyla bunun üzerinden 'Bu karara uyun, gereğini yapın'
denilmesinin böyle de bir açıklaması olabilir.' ifadelerini kullandı.

ATILAN GERİ ADIMI GÖRMEZDEN GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerin açıklamasına çok kızdığını ve 'İstenmeyen adam ilan edilecekler' çıkışını anımsatan Akşener, atılan geri adımı görmezden gelerek "Bugün ne oldu? Hiçbir şey" ifadelerini kullandı.

"BİZ YANLIŞ İŞ YAPMADIK" DEMİŞLER
Akşener ayrıca büyükelçiliklerden yapılan "Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ediyoruz" açıklamasının "Biz bir yanlış iş yapmadık" şeklinde okunabileceğini söyledi.


Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil
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