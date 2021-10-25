Kudret Narı Nedir? Kudret Narı Nasıl Kullanılır? Kudret Narı Neye İyi Gelir?

Kudret Narı Nedir?



Kudret Narının Faydaları Nelerdir?



Kudret Narı Nasıl Tüketilmeli?



Zeytinyağlı Kudret Narı Nasıl Yapılır?



, özellikle son yıllarda pazarda, sokakta ya da pazarda karşılaştığımız garip bir elma olan Papara adlı tropik bir meyvedir. Hepimizin bildiği gibi nar yüzyıllardır özellikle Ayurveda tedavisi için yenir, zeytinyağı ile birlikte yenir. Peki? Kudret narı pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan önemli bir besindir. Bağışıklığı güçlendirir, mide ve bağırsak hastalıklarını tedavi eder. Bunun yanı sıraoldukça fazladır. Sizler için kudret narının faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini yazdık.Güçlü nar, tropikal iklimlerde yaygın olarak yetiştirilir ve özellikle Asya ve Doğu Afrika'da kendiliğinden büyümesi nedeniyle çok popülerdir. Bu bitki ilaç endüstrisinde en çok kullanılan doğal ürünlerden biridir ve Türkiye'de pek bilinmemekle birlikte Bursa ve Yalova çevresinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Meyvesi doğduğunda yeşil, olgunlaştığında sarı-turuncu arası bir renktedir, göz alıcı bir görünüme sahiptir ve "tek elma" olarak da adlandırılır. Nar gibi küçük kırmızı ve çok taneli meyveler içerir. Tadına gelince, çok iyi olmaması üzücü. Ancak bu güçlü bitkinin faydaları bilindiğinde tadı o kadar da önemli değildir.-Sindirim sistemini düzenler.-Mide ve bağırsaklarla ilgili tüm rahatsızlıkların önüne geçer. Ülser, kolit, gastrit, reflü, kabızlık, hazımsızlık, bağırsak tembelliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.-Mide ve bağırsakta bakteri üremesinin önüne geçer ve sindirim sistemini tedavi eder. Düzenli olarak tüketildiğinde mide ve bağırsaktaki tüm hastalıklar geçer.-Cilt sorunlarını iyileştirir. Egzama ve sedef gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.-Antibiyotik özelliği taşır.-Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.- İçeriğindeki likopen ve lutein nedeniyle tümör oluşumunu ve büyümesini önleyici etkiye sahiptir. Kanser hücrelerinin gelişmesini engeller ve sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olur. Özellikle acı kavun yemek, kanser hücrelerinin kanser hastalarının endişe duyduğu başka bir organa bulaşmasını önleyebilir. Acı kavunun meme kanseri hücrelerinin gelişimini engellediği ve hastalığın tekrarlamasını engellediği bilinmektedir.-Kan şekeri seviyesini düzenler.-İçerisinde bulunan protein ve vitamin sayesinde hücre yeniler.-Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklardan korur.-Guatr hastalığına iyi gelir.-Kadınlarda idrar yolu ve rahim iltihaplarını önler.-Varis oluşumunu engeller.-Kas ve eklem ağrılarını kısa sürede engeller.-Hemoroit tedavisinde kullanılır.Acı kabağı taze meyve olarak yiyebilmek için püre haline gelinceye kadar çatalla ezmek gerekir. Ardından 1 tatlı kaşığı bal ekleyin ve karıştırın. Acı su kabağının olumlu etkilerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı tüketilmesi doğrudur. Ancak gün içerisinde de tüketilebilir.Acı kabak sosu hazırlamak için olgun sarı veya turuncu bir kavunun çekirdeklerini çıkarın, çok küçük parçalara ayırın ve bir cam kavanoza koyun. Üzerine 1 su bardağı doğal saf bal ekleyin ve karıştırın. Kavanozu ortalama 1 ay kapalı tutun. Karışımınız biraz solacaktır. Her sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı acı kabak ezmesini karıştırıp tüketin. Cilt problemlerini tedavi etmek için acı kabak kullanmayı planlıyorsanız, hazırladığınız kavanozdan biraz alın ve sorunlu bölgeye uygulayın.Zeytinyağlı nar sosu hazırlamak için 1 adet olgun sarı veya turuncu mango narın çekirdeklerini çıkarın ve çok küçük parçalara ayırın ve bir cam kavanoza koyun. 1 su bardağı saf zeytinyağı ekleyin ve iyice karıştırın. Kavanozu yaklaşık 6 ay kapatmanız gerekiyor. Hazırladığınız karışımı yiyip kullanabileceğiniz gibi içerisine bal da ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve güçlü bir nar karışımını sabahları aç karnına tüketebilir ve ardından cildinize uygulayarak cilt problemlerini çözebilirsiniz.Olgunlaştıktan sonra ilaçsız yetiştirilen kudret narının meyveleri her gün toplanır ve çekirdekleri yıkanarak ayıklanır. Kabağı mümkünse elinizle, yoksa bıçakla küçük parçalar halinde kesin. Bu parçaları bir kavanoza koyun ve üzerine soğuk sıkım zeytinyağı dökün. 20-25 gün bekledikten sonra acı kabak yumuşayıp jöle halini alır, zeytinyağında dağılır ve kullanılabilir kıvama gelir. Bu işlem sırasında zaman zaman sallayın, tankın kapağını açın ve havasını alın.Zeytinyağlı nar macununun olgunlaşması için altı ay beklemesi gerekiyor. Bu dönemde meyvenin içindeki su alt kısımdan alınır. Kimileri bekleme süresinin ilk birkaç haftası güneşte, sonra gölgede olmasını önermekle birlikte, kimileri sadece gölgede bırakılması gerektiğine inanmaktadır.?” sorularının yanıtını sizler için yazdık. Bu tariflerle siz de sağlığınıza dikkat edebilirsiniz.