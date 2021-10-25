Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:"Diplomatik temsilci sayımızı Afrika Kıta'sı genelinde artırdık. Afrika'nın önemi 21. yüz yılda daha da artacaktır. Afrika'nın toprakları hala en değerli kaynaktır. Sömürgecilerin yol, yöntem, biçim değiştirerek kıtayı elde tutma arzuları bitmedi, bitmeyecektir. Afrikalı dostlarımız sahip oldukları öneminin farkındadır."EN KISA SÜREDE YENİ BİR AFRİKA PROGRAMI İLE GÜZEL İKLİMİ İLERİYE TAŞIYACAK ADIMLAR ATACAĞIZ"Bizi farklı bir yere koyuyorlar. Asırlardır sömürülen bir coğrafyada mesafe kat etmek kolay olmuyor. Sömürgecilerin izlerini siyasetten ekonomiye, sosyal ve kültürel hayata her alanda görülmektedir. Kıtadaki pek çok bölge ile 500 yıllık geçmişe sahip ilişkilerimizin bulunması işimizi kolaylaştırıyor. Afrika'ya pazar değil ortak olarak gören yaklaşımla iş birliği köprüleri kuruyoruz. Neredeyse her ay 1 ve birkaç Afrikalı misafirimizi ağırlıyoruz. İnşallah en kısa sürede yeni bir Afrika programı ile güzel iklimi daha da ileriye taşıyacak adımlar atacağız.1000 yıllık vatanımız Anadolu'da neredeyse her günümü mücadele ile geçmiştir. Bugün de her cephede aynı mücadeleyi veriyoruz. Boş bıraktığımız ihmalkar davrandığımız, gereken tedbiri almadığımız her alanın ülkemizin istikbali için bir tehdit olarak karşımıza çıktığı gerçeğini senelerce yaşadık. Ülkemizi güçlü tutmak için canla başla mücadele ediyoruz.Türkiye diye bir devletin, Türk milleti diye bir milletin varlığına bile tahammülü olmayanlar bugün de boş durmuyor. Kendi güvenlikleri ve refahları söz konusu olduğunda dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyenlerin aynı hoşgörüyü göstermelerini tabii ki beklemiyoruz.Küresel yönetim sisteminin vanasını elinde tutanlar kendi sınırları içindeki her türlü hak ve hukuku askıya almayı meşru sayarken, milyonlarca insanın ölümünü sessizce seyrediyor. Türkiye artık kendi duruşunu sergilemeye başladığında paniğe kapıldılar. Son dönemde bazı ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan hadsiz açıklamayı da aynı çerçevede değerlendiriyoruz. Bu açıklama ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Bu tavır ülkemizde yargı teşkilatımıza yapılmış bir büyük hakarettir. Anayasamızın 138. maddesinde belirtildiği gibi Türk yargısı kimseden emir almaz. Bağımsız ve tarafsız yargımız ile yargı mensuplarımıza yönelik gereken cevabı vermek bizim görevimizdir. Viyana sözleşmesinin 41. maddesine bağlılıklarını ifade eden bu büyükelçilerin artık beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz.Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil, ülkemizin egemenlik haklarını korumaktır. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri de bu tür meselelerde yerli ve milli duruş sergilemeyi başaramayan kimi siyasetçi, eski bürokrat ve medyadaki güruhtur.Türkiye gibi misyon sahibi bir ülkede hiçbir karar tesadüfen alınmaz, hiçbir eylem bilinçsiz yapılmaz. Başkbakan ve Cumhurbaşkanı olarak neredeyse 20 yıldır dünyada birlikte çalışmadığımız lider, arka planına vakıf olmadığımız hadise kalmadı. Avrupa'nın ve dünyanın en kıdemli lideri olarak başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini sonuçlandırarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz.Hani bir şey yapılmıyordu. Eskişehir'e git Bay Kemal bunların hepsini gör. Ülkemizde kurulu enerji gücümüzü 3 katından fazla artırdık. Çoğalan nüfusa rağmen elektrik sıkıntısı çekmeyerek bu yatırımların meyvesini toplamaya başladık. Ulaşım alt yapımıza tarihin görülmediği yatırımları yaptı. Lojistik avantajımızın meyvelerini toplamaya başladık. Yetişmiş insan kaynağımızı güçlendirdik, her alanda bunların da meyvelerini toplamaya başladık. Adam utanmadan sıkılmadan 81 vilayete ne için üiniversite kuruyorsunuz diyor. Biz 81 vilayetteki evlatlarımızı ülkemizin bir ucundan diğer ucuna gitmemesi için bunları kurduk. Ne çileler çekti bu ülkenin evlatları. Bundan niye rahatsız oluyorsun Bay Kemal. 207 Üniversite ile ilim irfan dağıtıyoruz. Dağıtmaya da devam edeceğiz. Sizin yapamadıklarınızı biz yaptık, yapıyoruz. Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.Büyük ve güçlü Türkiye'nin silüetinin belirdiği bu dönemde ülkemizi yeniden çatışma iklimine çekmek isteyenler var. Bu CHP'dir. Bayraklar farklı lisanlar farklı, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Başaramayacaksınız. Bu ülkenin, bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz, ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz.Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var. Kapıcısında araba var. İkinci el araba yetişmiyor zaten öyle bir durum var. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz. Ama bunu televizyon ekranlarından anlatıp vatandaşı kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Terörle mücadele ile işsizlikle mücadele bizim aynı mesafededir. Bu sıkıntlı sürecin olumsuz etkilerini dünyada daha fazla göreceğiz. Türkiye olarak artan üretim ve lojistik gücümüzle yaşanan sıkıntıları kendimiz için fırsata dönüştürme yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Yaşanan fiyat artışlarının ve diğer sıkıntıların insanlarımız bunaltmaması için gerekn tedbirleri alıyoruz. Sosyal yardım sistemizi etkin şekilde işleterek, geliri olmayan ve düşük gelirli vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerlerine daha fazla yük binmemesi için gereken tedbirleri almaktayız.Fırsatçılık yapanlara da kusura bakmasınlar göz açtırmayacağız. Denetimleri sıkılaştırıyoruz. Meclis'e sunduğumuz 2022 bütçemizi de bu anlayışla hazırladık. Nice saldırıları, krizileri geride bırakan ülkemizin küresel türbülansın da üstünden geleceğine inanıyoruz. Bu hafta sonu Roma'da yapılacak g-20 liderler zirvesinde ülkemizin görüşlerini dile getireceğiz, önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için temaslarda bulunacağız. Ülke içindeki sıkıntıları çözmek, her kesimden insanımıza rahat nefes aldırmak için daha çok politikalar geliştireceğiz. 58 ildeki 1585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı çalışmayı kabinde görüştük.İleri yaştaki vatandaşlarımız başta olmak üzere gönüllülük esasına göre 2. ve 3. doz aşılarını olmalarını hatırlatıyoruz. Ankara'daki AKM'nin olduğu yer millet bahçesi, millet parkı haline getirdik. Buranın da açılışını şu anda yapıyoruz. 29 Ekim'de yine AKM'nin açılışını yapacağız.