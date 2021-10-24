  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak

Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Koronavirüs, fahiş fiyatla ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmelerin de değerlendirileceği toplantı sonrasında kararları Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak. İşte Kabine toplantısı gündemine ilişkin son dakika haberleri...

Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Ekleme: 24.10.2021 - 13:51 Güncelleme: 25.10.2021 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek. İşte kabine toplantısının sıcak gündemine ilişkin önemli detaylar ve son dakika haberleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.

G-20 ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek. Burada ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Terörle mücadele de kabine toplantısı gündeminde yer alıyor. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

KORONAVİRÜSTE SON VAKA VE AŞILAMA SAYILARI

Artan vaka sayıları konuşulacak. Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. Bilindiği gibi kovid-19 pandemisinde dün itbarıyla günlük vefat tablosunda 217 rakamı görüldü.

FIRSATÇILAR VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabinede öncelikli gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlarla mücadelede atılan adımların takibi de olacak. Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alınmış ve hem yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirilmiş hem de Tarım Kredi Kooperatif marketleri devreye alınmıştı. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek ve atılan bu adımlara ilişkin son durum masaya yatırılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kabine toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.
CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar günü! İki isim savunma yapacak...
HDP’den İYİ Parti ve CHP’ye çağrı: Gizli ittifak istemiyoruz
Amerikancı Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin 'istenmeyen adam' hamlesini uydurduğu iddiasıyla kötüledi
Emeklilikte 3 şart! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kim nasıl emekli olur?
ABD'de ilginç görüntü! Boş kalan raflar için öyle bir şey yaptılar ki...
BES'te yeni dönem!
CHP Meclis'teki tezkere için hala karar veremedi!
Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler
İstanbul'da metrobüs arızalandı! Edirnekapı durağında araç kuyruğu
Türkiye'nin hadsiz 10 büyükelçi hakkında harekete geçmesi Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı
Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...
Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar-TL değerlendirmesi: Türkiye yine başaracak
Bölücü terör örgütü PKK'nın sesi kesildi! İnlerinden kafalarını çıkaramıyorlar
İsrail Türkiye'de yakalanan 15 Mossad ajanını reddetti
Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi
3600 ek gösterge ile memur emeklileri kazanacak! Emekli 30 bin TL fazla ikramiye alacak
İhanet trafiği ABD raporunda! 15 Temmuz'un şok detayları
Ordu'da konfeti skandalı: 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina
Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Sudan'da askeri darbe girişimi! Başbakanı ev hapsine aldılar
Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!