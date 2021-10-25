Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ray kaynağı törenine katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları söyledi:'İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu; 80 kilometredir…''Bugün ray kaynağı töreninde yer aldığımız Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ile birlikte, İstanbul'da 7 ayrı metro hattının yapımına yoğun şekilde devam ediyoruz. Bu hatlarımızı şu şeklide sıralayabiliriz'İstanbul'a 7 yeni metro hattı geliyor! Seyahat süresi 20 dakikaya düşecek• Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı,• Bakırköy -Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattı,• Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattı,• Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir Kayaşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı Metro hattı,• Altunizade – Çamlıca – ferah mahallesi-Bosna Bulvarı Metro Hattı,• Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve• Ray kaynağı yaptığımız Başakşehir-Kayaşehir metro hattı.''Hâlen İstanbul'daki raylı sistemin toplam hat uzunluğu 259,5 kilometre olup, yapımı devam eden projelerimizin tamamlanması ile birlikte, mega kentimizin raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye çıkaracağız.''Ray kaynak töreninde birlikte olduğumuz Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattının yapımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlamıştı. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş teknolojilerini barındıran hastanelerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, toplu konutların ve nüfus yoğunluğunun çok yoğun olduğu Kayaşehir'e ulaşımı sağlayacak''En öncelikli hatlarımızdan biri olan bu hattımızda maalesef 2019 Temmuz'unda devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş hiçbir çalışma yapılmamıştı. Hatırlayacağınız gibi aynı zihniyet Çam ve Sakura Hastanesi yollarını da yapmamış hastaneye ulaşım için gerekli olan bütün yolları bakanlığımız yapmıştı.''Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile; Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı inşaatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Yüzde 5 olan ilerlemeyle, 22 Mayıs 2020 tarihinde devraldığımız projeyi, yüzde 72 seviyesine getirdik.''Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattımızın uzunluğu 6,2 kilometredir. 4 istasyonlu raylı sistemimiz saatte 80 kilometre hıza uygun olarak, günde 70 bin yolcu taşıyabilecektir. Başakşehir'den başlayan hattımız, Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar istasyonlarının ardından, Kayşaşehir Merkezi'ne ulaşacaktır.'Bugün Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde inşa ettiğimiz 300 metre uzunluğundaki viyadük üzerinde gerçekleşecek ilk ray kaynağı töreniyle; ray kaynağı işlemlerine başlayarak, projede yeni bir aşamaya geçeceğiz. Kısa sürede yapım işlerini tamamlayıp, sinyal ve sistem emniyet testleri tamamlanınca işletmeye almayı planlıyoruz.''Bu hattı işletmeye aldığımızda, kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir arasında hızlı, ekonomik ve emniyetli bir ulaşım sağlanacaktır. Bu metro hattımız aynı zamanda, Metrokent İstasyonu'nda, Bağcılar-Kirazlı, Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak. Yine ayrıca hattımız, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile bağlanacak.''Bu entegrasyonlarla, bölgenin Marmaray a, havalimanına, Göktürk Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş Gayrettepeye metro ile ulaşımı da sağlanacaktır.İstanbul'a 7 yeni metro hattı geliyor! Seyahat süresi 20 dakikaya düşecek• Kayaşehir – Mahmutbey arası seyahat süresi, 20 dakika,• Metrokent – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika•Kayaşehir -Beşiktaş Gayrettepe arası seyahat süresi 45 dakikaÇam ve Sakura Şehir Hastanesi – Bağcılar (Kirazlı) arası seyahat süresi de 23 dakika olacak.Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Bakırköy Bağcılar metro hattı tamamlandığında da Başakşehir Metrokent – bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika olacaktır.''Bizler bakanlık olarak, sadece büyük altyapı projelerini yapmakla kalmıyor, büyük hizmet hatlarımızın merkezi yerleşim yerlerine bağlantılarını da yapıyoruz.''İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olduğu hâlde, yapmaktan imtina ettiği, Başakşehir Şehir Hastanemizin bağlantısı olan karayolu ve köprülerini de bakanlık olarak biz devraldık ve yapımını hızla tamamladık. İstanbul'un hep yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz.''Ülke genelinde raylı sistem çalışmalarımız devam ederken, Raylı sistem ve alt bileşenlerinin yerli ve millîlik oranlarını yüzde 80'lere yükseltmeyi hedefliyoruz.''Bizler, 'hizmet odaklı' çalışıyoruz. Halkımıza hizmeti de 'Hak'ka hizmet' gayreti ile yapıyoruz. Temeller atıyor, tünelde birbir ışık görüyor, ray kaynakları gerçekleştiriyoruz. Tamamladığımız işlerin de hizmete açılış törenlerini sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz, sadece bugünü değil, önümüzdeki 10, 20, 50 yıllık geleceği düşünerek planlarımızı ve çalışmalarımızı yürütüyoruz.''HALKIMIZIN, 'SUYU GETİREN İLE TESTİYİ KIRANI' GÖRECEĞİNE İNANIYORUZ''Her zaman sağduyusuna inandığımız, kadirşinas halkımızın, 'Suyu getiren ile testiyi kıranı' göreceğine inanıyoruz. İstanbul yedi düvelin hayran olduğu, medeniyetlerin beşiği olan bir dünya kenti. İstanbul ve İstanbullular bizim için kaderlerine terk edemeyeceğimiz kadar kıymetli ve özel.''Bugüne dek modern bir dünya kentinin ulaşım altyapısını kurmak üzere çıktığımız bu yolda, İstanbul'a, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok önemli eserleri kazandırdık.'