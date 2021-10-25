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'İsraf araçlar' diyerek şov yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'den bir ihale daha! 38 milyon TL'ye 146 araç

Göreve geldiği ilk günden bu yana İstanbul'a hizmet etmek yerine algı yaparak adını ön plana çıkaran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Araç israfı var" diyerek Yenikapı'da adeta şov yapmıştı. Şov bittikten sonra ise önceki yıllara göre daha fazla ve daha lüks araç kiralayan İmamoğlu yönetimindeki İBB, 146 adet araç kiralamak için bir ihale daha açtı.

'İsraf araçlar' diyerek şov yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'den bir ihale daha! 38 milyon TL'ye 146 araç
Ekleme: 25.10.2021 - 14:15 Güncelleme: 25.10.2021 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
'İsraf araçlar' diyerek şov yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'den bir ihale daha! 38 milyon TL'ye 146 araç
Yerel seçimler öncesi en büyük vaatlerinden biri İBB bünyesindeki araç masraflarını düşürmek olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, bu uğurda israf olduğunu öne sürdüğü onlarca aracı
Yenikapı'da dizerek adeta şov yapmıştı.

Ancak göreve geldiği günden bu yana İstanbul'a hizmet yapmak yerine kendi reklamını yapmak üzere çalışma yürüten İmamoğlu'nun bu şovu kısa sürmüş, İBB daha önceki
dönemlerden daha lüks ve daha fazla araç kiralayarak gider bütçesini adeta katlamıştı.



YİNE İHALE AÇTI

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana binlerce araç kiralamasına rağmen doymayan İBB yönetimi, yeni bir ihale daha açtı. EKAP üzerinden yayınlanan ilana göre İBB, 23 Kasım 2021 tarihinde 146 adet araç kiralamak için 38 milyon TL bedelle ihaleye çıktı.



İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. adına çıkılan ilanda kiralama süresinin 12 ay olacağı beşirtildi.

BÜTÇEDE FAHİŞ ARTIŞ

İBB'nin araç kiralama bütçesi 2019'dan bu yana yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi. Bunda en çok pay İSKİ'nin oldu. 2019-2020 döneminde CHP'li İBB yönetimi 10 bin araç kiraladı. AK Parti döneminde 1289 TL'ye kiralanan araçları geri iade ettikten sonra 3400 TL bedelle yeniden kiralayan İBB'nin yaptığı israf bütçenin şişmesine ve borçların artmasına neden oldu.



OCAK AYINDA İSKİ'YE 750 SIFIR ARAÇ

Ocak ayında da İSKİ için araç kiralama ihalesine çıkan İBB, 750 sıfır otomobil kiralama ilanını EKAP üzerinden yayınlamıştı. Milyonlarca lira bedelindeki ihalede yönetim şemasında 134 isim olduğu bilinen İSKİ'ye 367 binek araç kiralanması ise dikkat çekmişti.
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'İsraf araçlar' diyerek şov yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'den bir ihale daha! 38 milyon TL'ye 146 araç
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