İngiltere'de şoke eden görüntüler: Kendilerini asfalta yapıştırdılar

İngiltere'den şoke eden görüntüler geliyor... İklim değişikliği protestocuları sokağa indi. İklim değişikliği aktivistleri, 10 günlük bir aradan sonra Londra ve çevresindeki ana yolları trafiğe kapatarak protesto gösterisi başlattı. Trafiğin yoğun olduğu saatte araçların geçişini engelleyen protestoculardan bazıları gözaltına alınmamak için kendilerini asfalta yapıştırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan şoke eden görüntüler geldi. iklim değişikliği aktivistleri, Londra ve çevresindeki ana yolları trafiğe kapatarak protesto gösterisi başlattı.Hükümetin milyonlarca eve daha fazla yalıtım sağlamasını talep eden grup, kentin finans bölgesinde trafiği durdurdu.Emisyona ve karbon salınımına dikkat çekmek isteyen grup eylemcileri ile sürücüler tartışma yaşadı.Yollarda araçların önüne geçen protestocular sosyal medyada ilginç görüntüler oluşturdu.KENDİNİ ASFALTA YAPIŞTIRDIProtestoculardan biri, gözaltına alınmamak için elini yere yapıştırınca, polis çözücü solüsyon kullanmak zorunda kaldı.