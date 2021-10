İhanet trafiği ABD raporunda! 15 Temmuz'un şok detayları

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz'da tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararında, dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Kararda, 15 Temmuz darbe girişimine Fetullahçı Terör örgütünün yaptığı hazırlıklar adım adım anlatıldı. FETÖ, 1 Kasım 2015 tarihindeki genel seçimlerden umduğu siyasal tablonun çıkmaması üzerine, örgüt yönetiminin darbe yaparak yönetimi ele geçirmeye karar verdi. Örgütün TSK'ya sızdırılan askerlerini yöneten imamı Adil Öksüz, Deniz Kuvvetleri imamı Hakan Çiçek ve askeri yapılanmadan sorumlu mahrem imamlardan Harun Biniş, bu tarihten sonra darbe toplantıları için harekete geçti.O VİLLA 1 KASIM'DAN SONRA KİRALANDIÖrgüt tarafından gizliliğe büyük önem verildiğinden mahrem toplantıların katılımcı sayısına göre örgüt evleri veya örgüt mensupları tarafından kiralanan şirket, işyeri gibi yerlerde yapıldı. Katılımcı sayısının çok olması gereken toplantılar için giriş-çıkış yoğunluğunun dikkat çekmeyeceği şirket veya iş yerleri özellikle tercih edilerek amaca uygun yerler tespit edilerek kiralandı. Bu kapsamda örgütün mahrem askeri yapılanmasında Ankara Hava Lojistik Komutanlığı imamı olan firari Serkan Aydın tarafından 1 Kasım Seçimlerinden hemen sonra ve 09 Kasım'da örgüte ait Ümitköy Empati Danışmanlık şirketi adına Çankaya'da 3 katlı villanın kiralandı. Örgütün hücre yapılanmasının doğal sonucu olarak her birim sorumlusunun kendisi ile aynı hücre yapılanmasında bulunan ve sorumlusu olduğu örgüt mensuplarını tanıdığı, darbe girişimini planlayıp sevk ve idare edecek askeri kadronun belirlenmesi ve birbirleriyle tanıştırılarak darbe girişimi hazırlıklarını yapmalarının sağlanmasına yönelik olarak öncelikle örgütün TSK sorumluları sanıklar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in ilgili mahrem imamlar ile villa da toplantılar yaptı.Bu toplantılarda örgütün Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yer alan örgüt mensuplarından darbe planını yapacak, darbe girişimini sevk ve idare edecek üst kurmay kadro belirlendi. Örgüt liderinin emir veya onayı sonrası asker örgüt mensuplarının bağlı olduğu örgüt abileri tarafından örgüt imamları ve birbirleri ile görüştürülerek tanıştırıldıkları bu şekilde örgütsel hücrelerin birleştirilerek darbe girişimine ilişkin ana kurmay kadronun belirlendiği kaydedildi.VİLLADAN SONRA İŞYERİ KİRALADILARÖrgütün darbe hazırlıklarında kullandığı bir diğer adres ise FETÖ mahrem askeri yapılanmasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargah/Harekat birimlerinden sorumlu müdür yardımcısı firari Ahmet Sürmen tarafından 15 Mart 2016 tarihinde Ankara'da Mebusevler Mahallesindeki bir daire oldu. İş yeri eğitim proje ofisi olarak 1 yıllığına aylık 2 bin 800 lira bedele kiralandı. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine her iki adresin de boşaltılarak terk edildi.12 KEZ ANKARA'YA GELİP DARBE TOPLANTILARINA KATILDIGerekçeli karardaki en önemli bilgilerden biri de Namık kod adlı Adil Öksüz'ün Ankara'da katıldığı darbe toplantıları oldu. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u 2014 Ağustos itibariyle kullanan Öksüz, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmasına karşın 34 SIR 49 plakalı araç ile plaka tanıma sistemi verilerine göre, 27 Aralık 2015 ile 15 Haziran 2016 tarihleri arasında 12 kez Ankara'ya gelerek darbeye hazırlık toplantılarına katıldı. Öksüz, Ankara'daki her önemli toplantıdan sonra, ABD'ye giderek örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'e bilgi verip aldığı talimatları darbe toplantılarına katılan örgüt mensuplarına aktardığı kaydedildi.ABD RAPORUNDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTITürkiye'de mahrem imamlarla yapılan toplantılar sonrasında örgütün TSK yapılanmasını yöneten isimlerin Türkiye-ABD arasındaki hava trafiği başladı. Ancak bu trafikler örgüt elebaşının ve örgütün yönetim merkezinin bulunduğu ABD'ye gidişlerinin dikkat çekmemesi için ABD'ye doğrudan gitmek yerine farklı ülkeler üzerinden gerçekleştirildi. Hakan Çiçek, 6 Kasım 2015'de İsviçre, Kemal Batmaz 14 Kasım 2015'de İngiltere, Harun Biniş ise 16 Kasım 2015'de Almanya'ya havayolu ile çıkış yaptı. Hakan Çiçek 11 gün sonra, Kemal Batmaz 27 gün sonra, Harun Biniş ise 8 gün sonra Türkiye'den yurtdışına çıktıkları ülkeler üzerinden Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Akıncı davasına ulaşan rapor, ABD yolculuklarını gizleyen mahrem imamları deşifre etti.Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ateşeliği ile yapılan yazışma sonucunda Adil Öksüz, Hakan Çiçek, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in Türkiye'den farklı ülkelere çıkış yaptıkları tarihlerde o ülkeler üzerinden ABD'ye giriş yaptıkları belirtildi. Akıncı davasının gerekçeli kararında sanıkların bu eylemlerinin örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'den darbe girişimine yönelik talimatları almaları ve örgüt liderinin emri doğrultusunda FETÖ'nün TSK yapılanmasından sorumlu imamları olan sanıklar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş tarafından darbe girişimi hazırlıklarına başlandığı belirtildi.KEMAL BATMAZ'I ABD OFİSİ YALANLADIÖrgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile ilişkisini her fırsatta inkar eden Kemal Batmaz'ın yalanı da ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri tarafından kendisiyle yapılan mülakat üzerine tutulan tutanakla biz kez daha yüzüne çarpılmış oldu. Mahkemeye gönderilen raporda, Kemal Batmaz'ın 01 Ocak 2016'da ABD'ye giriş yaptığında kişisel kullanım amacıyla yanında 7 bin dolar getirdiği, göçmen vizesi gereksinimi atlatmak için ülkeye birçok kez geldiği düşüncesi ile durumu kuşkulu görülerek kendisi ile mülakat yapıldığı belirtildi. Kemal Batmaz ile yapılan mülakatta sanığın ilk gece New York Riviera Hotelde kalacağını, geri kalan tüm zamanında ise Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile kalacağını, arkadaşı İsmail Çelik'in kendisini alacağını ve otele götüreceğini, diğer arkadaşı Yavuz Yunus'un ise kendisini Fetullah Gülen'in evine götüreceğini söylediği kaydedildi. Yine aynı ofis tarafından gönderilen tutanaklarda Adil Öksüz'ün de İngiltere üzerinden ABD'ye gittiğinin tespit edildiğini belirtildi.DARBE TOPLANTILARI SIRASINDA SIK SIK ÖRGÜT LİDERİNİ BİLGİLENDİRMİŞLERAkıncı davasının gerekçeli kararında örgüt imamlarının elebaşı Fetullah Gülen'i süreç hakkında nasıl bilgilendirildiği de detaylarıyla anlatıldı. Adil Öksüz'ün Ankara Çayyolu'nda bulunan 3 katlı villada 27 Aralık 2015'te darbeye hazırlık toplantısı yaptıktan kısa bir süre sonra 31 Aralık'ta Türkiye'den İngiltere'ye, aynı gün İngiltere'den ABD'ye geçti. Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç'ta Türkiye'den ABD'ye giderek bu şekilde, 27 Aralık 2015'teki darbe girişimi toplantısından hemen sonra farklı yollardan ABD'ye giderek Pensilvanya'daki örgüt elebaşı Gülen ile görüşüp darbe toplantıları hakkında değerlendirmeler yaptı. Tüm imamlar, 3 ile 5 gün arasında Pensilvanya'da kalarak Türkiye'ye dönüş yaptı.SON TALİMATI 25 HAZİRAN'DA ALDILAR15 Haziran 2016'da Ankara'ya gelerek darbe hazırlık toplantılarına katıldıktan sonra İstanbul'a dönen Adil Öksüz'ün 20 Haziran'da, Nurettin Oruç'un da aynı tarihte Hakan Çiçek ise 19 Haziran'da yurtdışına çıktı. Daha 10 gün sonra da Kemal Batmaz'ın ABD'ye gitti. Sanık Adil Öksüz ile Hakan Çiçek'in 5 gün sonra, diğer sanıklarında ardından Türkiye'ye dönüş yaptıkları belirtildi. Adil Öksüz'ün 20 Haziran ile 25 Haziran'da ABD'de olduğu dönemde Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Kemal Batmaz'ın da ABD'de olduğu, burada hep birlikte örgüt elebaşısı Gülen ile darbe hazırlıkları konusunda değerlendirme yaptıkları, daha sonra peyderpey Türkiye'ye dönüs yaptıkları, Adil Öksüz'ün Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'daki darbe toplantılarına katılmaya devam ettiği ancak 34 SIR 49 plakalı aracı kullanmadığı belirtildi.