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İBB'nin tren çekme yarışması sosyal medyada alay konusu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dün "Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması" düzenledi. Tren çekme yarışması, sosyal medyada gündem oldu. Her gün arıza haberleriyle gündeme gelen ve vatandaşlar tarafından ittirilen İETT otobüslerini hatırlatan kullanıcılar, yarışma hakkında esprili paylaşımlarda bulundu.

Ekleme: 25.10.2021 - 13:51 Güncelleme: 25.10.2021 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, dün Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması'nın ikincisini Alibeyköy Yerleşkesi'nde düzenledi. Yarışmada Metro İstanbul çalışanlarından oluşan beşer kişilik 9 takım arasında, tren çekme yarışması yapıldı. Yarışmacılar, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda kullanılan 46,9 ton ağırlığındaki tramvay aracı 20 saniyelik süre içerisinde en uzağa çekebilmek için mücadele etti.

'TRENLER DE YOLDA KALIRSA DİYE ÇALIŞANLARA ANTREMAN YAPTIRIYORLAR'

Her gün İETT otobüslerindeki ve metrobüslerindeki arızalarla uğraşan İstanbullu vatandaşlar, yarışmayla esprili bir şekilde tepkilerini gösterdi.

İETT otobüslerinin arızalanıp vatandaşların otobüsü ittirmesine ithafen çeşitli yorumlar yaptılar.



İşte o paylaşımlardan bazıları şöyle:

'CHP'li İBB yönetimi, tren çekme yarışması düzenliyor. İETT'den de 'Otobüs İttirme Yarışması' bekliyoruz. Zira İstanbullular oldukça antrenmanlı.'


'Mahfetti güzelim İstanbul'u. Sahi tren çekme yarışması ne zamandı. Tüh biz itmeye antrenman yapmıştık.'

'FOTOMONTAJ DEĞİL GERÇEK

CHP'li İBB yönetimi, tren çekme yarışması düzenliyor. İETT'den de 'Otobüs İttirme Yarışması' bekliyoruz. Zira İstanbullular oldukça antrenmanlı.'

'İstanbul'da yolcuların arızalanan otobüsleri itelediğine alışmışken tamda tren çekme yarışması nerden çıktı diyeceğim an bana çok mantıklı gelmeye başladı. Demek ki yakın zamanda metro vagonlarını çekecek elemanlar yetiştiriliyor. Çok mantıklı ve güzel bir hizmet...'



'Tren çekme yarışması düzenlenmişler bir de. Neyin hazırlıkları bunlar?!'

'İBB bozulan İETT araçlarına hızlı müdahale için çalışanlara antrenman yaptırmış.'

'Yanlışınız var, çekme değil itme yarışması olmalıydı o.'

'İBB diyor ki; Otobüslerde hazırlıksız yakalandık ama metrolarda aynı hataya düşmeyeceğiz. Antremanlara şimdiden başlayalım o halde.'



'Otobüsleri ittirdin, trenleri çektirmeye alıştırıyorsun. Vapurları yüzdürmek için hiç bana güvenme Ekrem.'
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