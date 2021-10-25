HDP'den 10 büyükelçi kararına tepki!

Osman Kavala'ya ilişkin 10 büyükelçiden gelen açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert çıkışı başta Türkiye'de olmak üzere tüm dünya kamuoyunun gündemine oturdu.10 büyükelçinin Türkiye'ye parmak sallayarak yaptığı 'Osman Kavala serbest bırakılısın' çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dışişleri Bakanı'na, bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim.' açıklamalarında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tepkisi sonrası CHP, DEVA ve Saadet Partisi'nden sonra Kandil'in siyasi ayağı HDP'den de tepki geldi.Her fırsatta terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı açıklama yaparak şunları söyledi;BU MUAMMELE İZAH EDİLEMEZ'Dış politikada yeni bir tutarsızlık halkası olan ve ülkelerin savaş halinde bile nadiren başvurdukları bir yöntemle ‘istenmeyen adam' ilan etme girişimi halklarımızın çıkarlarına aykırıdır.10 büyükelçi içinde yer alan ABD, Kanada ve Yeni Zelanda dışındakilerle Türkiye, Avrupa Konseyi üyeliğini paylaşmaktadır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne birlikte taraftır.'