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Gelinim Mutfakta Songül Karlı Ayrıldı Mı? Gelinim Mutfakta Bu Hafta Kim Sunacak?

Gelinim Mutfakta yarışmasında Demet Akalın ayrılmış ve yerine Songül Karlı gelmişti. Peki Gelinim Mutfakta Songül Karlı Ayrıldı Mı? Gelinim Mutfakta Bu Hafta Kim Sunacak?

Ekleme: 25.10.2021 - 15:45 Güncelleme: 25.10.2021 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Gelinim Mutfakta Songül Karlı Ayrıldı Mı? Gelinim Mutfakta Bu Hafta Kim Sunacak?
Gelinim Mutfakta yarışması ekranların en sevilen programları arasında yer alıyor. Şimdiye kadar dördüncü kez sunucu değiştiren Gelinim Mutfakta yarışmasından son olarak Demet Akalın ayrılmıştı. Demet Akalın'ın yerine ise Songül Karlı sunucu olmuştu. Ancak Songül Karlı'nın kalıcı olmadığı iddia edildi. Peki Gelinim Mutfakta Songül Karlı Ayrıldı Mı? Gelinim Mutfakta Bu Hafta Kim Sunacak? İşte Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu...

Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı?

Gelinim Mutfakta Songül Karlı Ayrıldı Mı?


Gelinim Mutfakta yarışmasında formatın değiştiği bilgisi gelmişti. Yarışmaya her hafta başka ünlü ismin sunuculuk yapacağı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Songül Karlı sunuculuk yapmıştı.

Gelinim Mutfakta Bu Hafta Kim Sunacak?


Gelinim Mutfakta yarışmasına her hafta bir ünlü isim sunuculuk yapacak. Bu hafta ise Songül Karlı'nın ardından Safiye Soyman Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu olacak.

Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı?

Safiye Soyman Kimdir?


Safiye Soyman, 3 Mart 1961'de Bolu'da doğdu. 13 yaşında, 24 yaşındaki Ziya Akaröz ile on beş yıl evli kaldı. Üç yıllık evlilikten sonra kocasının gizli ortaokul sınavına ve ardından liseye hazırlandı. Okul sonrası işe giriş sınavına giren Soman, İskan ve Şehir-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nda genel müdür ve genel sekreter olarak işe başladı. Liseden mezun olduktan sonra Özer Altın'dan müzik dersleri aldı ve radyo sınavına girdi ve kazandı. 6 yıl Ankara Ulusal Klasik Müzik Korosu'nda görev yapan Safiye Soyman, o yıllarda kumarhane sahibi Fahrettin Aslan'dan davet aldı. Bu tekliften dolayı 1996 yılında 35 yaşında Maxim sahnesine çıktı. Soman müziğe konsantre olmak için işini bıraktı. Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu olan şarkıcının Ziya Akaröz ile olan evliliğidir. Soyman, 1985 yılında Ziya Akaröz'den boşandı ve 1999'dan beri Faik Öztürk'te çalışıyor.

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