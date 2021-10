Gelinim Mutfakta Songül Karlı Ayrıldı Mı?



Gelinim Mutfakta Bu Hafta Kim Sunacak?



Safiye Soyman Kimdir?



yarışması ekranların en sevilen programları arasında yer alıyor. Şimdiye kadar dördüncü kez sunucu değiştiren Gelinim Mutfakta yarışmasından son olarak Demet Akalın ayrılmıştı. Demet Akalın'ın yerine ise Songül Karlı sunucu olmuştu. Ancak Songül Karlı'nın kalıcı olmadığı iddia edildi. Peki? İşte...Gelinim Mutfakta yarışmasında formatın değiştiği bilgisi gelmişti. Yarışmaya her hafta başka ünlü ismin sunuculuk yapacağı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Songül Karlı sunuculuk yapmıştı.Gelinim Mutfakta yarışmasına her hafta bir ünlü isim sunuculuk yapacak. Bu hafta ise Songül Karlı'nın ardından Safiye Soyman Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu olacak.Safiye Soyman, 3 Mart 1961'de Bolu'da doğdu. 13 yaşında, 24 yaşındaki Ziya Akaröz ile on beş yıl evli kaldı. Üç yıllık evlilikten sonra kocasının gizli ortaokul sınavına ve ardından liseye hazırlandı. Okul sonrası işe giriş sınavına giren Soman, İskan ve Şehir-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nda genel müdür ve genel sekreter olarak işe başladı. Liseden mezun olduktan sonra Özer Altın'dan müzik dersleri aldı ve radyo sınavına girdi ve kazandı. 6 yıl Ankara Ulusal Klasik Müzik Korosu'nda görev yapan Safiye Soyman, o yıllarda kumarhane sahibi Fahrettin Aslan'dan davet aldı. Bu tekliften dolayı 1996 yılında 35 yaşında Maxim sahnesine çıktı. Soman müziğe konsantre olmak için işini bıraktı. Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu olan şarkıcının Ziya Akaröz ile olan evliliğidir. Soyman, 1985 yılında Ziya Akaröz'den boşandı ve 1999'dan beri Faik Öztürk'te çalışıyor.