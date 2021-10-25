Emeklilikte 3 şart! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kim nasıl emekli olur?

Milyonlarca çalışan iş yaşamları boyunca nasıl emekli olabileceklerini merak ediyor. Emeklilik şartlarının yanı sıra rahat bir emeklilik yaşamı sürmek için gerekenleri de araştırıyor. Koronavirüs sürecinde kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlandırılan işçilerin emeklilik şartlarında da değişiklik oldu. Peki kim hangi şartta emekli olabilir? Ne zaman emekli olunur? İşte emekli olmak şartları ve ne zaman emekli olabilirim sorusunun yanıtı...

İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkınakavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün. Bunlardan ilkisigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük,yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih iletahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölensigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınıyor.SGK'nın kendi internet sayfasında verdiği örneğe göre, 'İlk defa 01/08/1982tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihindeyaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılıksüresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarakaşağıdaki gibi tespit olunur.'- Tahsis talep tarihi = 30/09/2009- İlk işe giriş tarihi = 01/08/1982- Sigortalılık Süresi = 29/ 1/ 27 (27 yıl 1 ay 29 gün)Emeklilik için ikinci koşul, 'prim ödeme gün sayısının' tamamlanması. İşegiriş tarihine göre kişilerin prim ödeme gün sayıları farklılaşır. Son olarak vebelki de en önemlisi yine işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşıntamamlanmasıdır. İşte bu 3 koşul bir arada sağlandığında emekli olmaya hakkazanılıyor.HANGİ TARİH ÖNEMLİ?Dolayısıyla ne zaman emekli olunacağının bilinmesinde 2 tarih çok önemli:Doğum tarihi ve ilk kez sigortalı olunan tarih. Ayrıca prim ödeme günsayısının da bilinmesi gerekiyor. Prim gün sayınızı e - devlet üzerindenalınabilecek hizmet dökümü sayesinde kolaylıkla öğrenebilirsiniz.Hemen ifade etmekte fayda var; emeklilikte belirli bir yaşın tamamlanmasışartı doğum tarihine göre şekillendiği için doğum tarihini özellikle gün,