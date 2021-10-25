Emeklilikte 3 şart! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kim nasıl emekli olur?
Milyonlarca çalışan iş yaşamları boyunca nasıl emekli olabileceklerini merak ediyor. Emeklilik şartlarının yanı sıra rahat bir emeklilik yaşamı sürmek için gerekenleri de araştırıyor. Koronavirüs sürecinde kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlandırılan işçilerin emeklilik şartlarında da değişiklik oldu. Peki kim hangi şartta emekli olabilir? Ne zaman emekli olunur? İşte emekli olmak şartları ve ne zaman emekli olabilirim sorusunun yanıtı...
İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına
kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün. Bunlardan ilki
sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile
tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen
sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınıyor.
SGK'nın kendi internet sayfasında verdiği örneğe göre, 'İlk defa 01/08/1982
tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde
yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık
süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak
aşağıdaki gibi tespit olunur.'
- Tahsis talep tarihi = 30/09/2009
- İlk işe giriş tarihi = 01/08/1982
- Sigortalılık Süresi = 29/ 1/ 27 (27 yıl 1 ay 29 gün)
Emeklilik için ikinci koşul, 'prim ödeme gün sayısının' tamamlanması. İşe
giriş tarihine göre kişilerin prim ödeme gün sayıları farklılaşır. Son olarak ve
belki de en önemlisi yine işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşın
tamamlanmasıdır. İşte bu 3 koşul bir arada sağlandığında emekli olmaya hak
kazanılıyor.
HANGİ TARİH ÖNEMLİ?
Dolayısıyla ne zaman emekli olunacağının bilinmesinde 2 tarih çok önemli:
Doğum tarihi ve ilk kez sigortalı olunan tarih. Ayrıca prim ödeme gün
sayısının da bilinmesi gerekiyor. Prim gün sayınızı e - devlet üzerinden
alınabilecek hizmet dökümü sayesinde kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Hemen ifade etmekte fayda var; emeklilikte belirli bir yaşın tamamlanması
şartı doğum tarihine göre şekillendiği için doğum tarihini özellikle gün,