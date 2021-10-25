CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar günü! İki isim savunma yapacak...

Kamuoyu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan çıkacak kararları merakla bekliyor. CHP Disiplin Kurulu Üyeleri, bugün genel merkezde tüm üyeleriyle toplanacak.SÖZLÜ SAVUNMA VERECEKKurulda savunması alınacak isimlerden birisi de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Başkan Özcan, geçtiğimiz aylarda kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle MYK tarafından uyarı cezası alması istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan; genel merkeze giderek, sözlü savunma yapacak."PARTİYLE BAĞIM KOPARDI"Partinin vereceği karara saygı duyacağını belirten Özcan, "Partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı" açıklamasında bulunmuştu.KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTUCHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapacak bir diğer isim ise Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca olacak. Karaca'nın bir vatandaş ile telefonda yaptığı küfürlü konuşma sosyal medya medyada paylaşılmış ve büyük tepki almıştı.