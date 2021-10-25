  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar günü! İki isim savunma yapacak...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca bugün Genel Merkez'de savunma yapacak. Özcan, kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik çirkin tavrı ile gündeme tepki çekerken, Karaca ise vatandaşı telefonda tehdit ederek küfürler savurmasıyla gündem olmuştu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.

CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar günü! İki isim savunma yapacak...
Ekleme: 25.10.2021 - 12:28 Güncelleme: 25.10.2021 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar günü! İki isim savunma yapacak...
Kamuoyu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan çıkacak kararları merakla bekliyor. CHP Disiplin Kurulu Üyeleri, bugün genel merkezde tüm üyeleriyle toplanacak.

SÖZLÜ SAVUNMA VERECEK

Kurulda savunması alınacak isimlerden birisi de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Başkan Özcan, geçtiğimiz aylarda kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle MYK tarafından uyarı cezası alması istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan; genel merkeze giderek, sözlü savunma yapacak.



"PARTİYLE BAĞIM KOPARDI"

Partinin vereceği karara saygı duyacağını belirten Özcan, "Partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı" açıklamasında bulunmuştu.



KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapacak bir diğer isim ise Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca olacak. Karaca'nın bir vatandaş ile telefonda yaptığı küfürlü konuşma sosyal medya medyada paylaşılmış ve büyük tepki almıştı.

CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar günü! İki isim savunma yapacak...
HDP’den İYİ Parti ve CHP’ye çağrı: Gizli ittifak istemiyoruz
Amerikancı Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin 'istenmeyen adam' hamlesini uydurduğu iddiasıyla kötüledi
Emeklilikte 3 şart! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kim nasıl emekli olur?
ABD'de ilginç görüntü! Boş kalan raflar için öyle bir şey yaptılar ki...
BES'te yeni dönem!
CHP Meclis'teki tezkere için hala karar veremedi!
Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler
İstanbul'da metrobüs arızalandı! Edirnekapı durağında araç kuyruğu
Türkiye'nin hadsiz 10 büyükelçi hakkında harekete geçmesi Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı
Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...
Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar-TL değerlendirmesi: Türkiye yine başaracak
Bölücü terör örgütü PKK'nın sesi kesildi! İnlerinden kafalarını çıkaramıyorlar
İsrail Türkiye'de yakalanan 15 Mossad ajanını reddetti
Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi
3600 ek gösterge ile memur emeklileri kazanacak! Emekli 30 bin TL fazla ikramiye alacak
İhanet trafiği ABD raporunda! 15 Temmuz'un şok detayları
Ordu'da konfeti skandalı: 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina
Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Sudan'da askeri darbe girişimi! Başbakanı ev hapsine aldılar
Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!