Büyükelçilerin geri adımının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama
Büyükelçilerin skandal 'Kavala' sözlerinden geri adım atmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada Büyükelçilerin tutumunun Başkan Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.
Büyükelçilerin skandal 'Kavala' sözlerinden geri adım atmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada Büyükelçilerin tutumunun Başkan Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.
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