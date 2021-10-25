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Beyaz Gazete
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Büyükelçilerin geri adımı Şirin Payzın'ı çıldırttı!

10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı, 10 büyükelçiyi uyarırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'istenmeyen adam' ilan edilmesinin talimatını verdiğini duyurdu. Erdoğan, 'Ya bizi anlayacaklar ya da terk edecekler' dedikten sonra, büyükelçiliklerden peş peşe geri adım açıklamaları geldi. Büyükelçilerin yaptığı açıklamalar Şirin Payzın'ı rahatsız etti.

Büyükelçilerin geri adımı Şirin Payzın'ı çıldırttı!
Ekleme: 25.10.2021 - 16:52 Güncelleme: 25.10.2021 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Büyükelçilerin geri adımı Şirin Payzın'ı çıldırttı!
Osman Kavala ile ilgili skandal bildiriye imza adam büyükeçliliklerden bir bir geri adım gelmeye başladı. Büyükelçilerin yaptığı açıklamalar, Şirin Payzın'ı rahatsız etti. Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;


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