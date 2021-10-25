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Büyükelçileri savunan CHP'li Ünal Çeviköz, geri adım attı! 'Diplomatik başarı' itirafı

Aralarında ABD, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu 10 Batılı ülke büyükelçiliğinin skandal Osman Kavala çağrısı için "Dostça hatırlatma yaptılar. İçişlerine karışma yok" diyen CHP’li Ünal Çeviköz geri adım attı. 10 büyükelçinin "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklamasının ardından ağız değiştiren Çeviköz, "Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü.” itirafında bulundu.

Büyükelçileri savunan CHP'li Ünal Çeviköz, geri adım attı! 'Diplomatik başarı' itirafı
Ekleme: 25.10.2021 - 21:55 Güncelleme: 25.10.2021 - 22:10 / Editör: Ozge Selin
Büyükelçileri savunan CHP'li Ünal Çeviköz, geri adım attı! 'Diplomatik başarı' itirafı
Türkiye'nin dış politikada attığı her adımı eleştiren ve elde edilen başarılara rağmen anlamsız eleştirilerini sürdüren CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz bu kez de Türk yargısını hedef alan büyükelçilerin Osman Kavala çağrısı için, "Dostça hatırlatma yaptılar. İçişlerine karışma yok" ifadelerini kullandı.

Ünal Çeviköz, konuyla ilgili paylaşımında, "Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir." ifadelerini kullandı.


"KİMSE TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİNE KARIŞMADI"

Bir kullanıcının kendisine yönelttiği "Peki 10 büyükelçinin Türkiye'nin içişlerine karışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya da yanıt veren Çeviköz, "Kimse Türkiye'nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiç bir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM'nin kararıdır. Bunu uygulamak anayasamızın gereğidir. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!" dedi.

ÇEVİKÖZ DE GERİ ADIM ATTI

Büyükelçilerin birer birer geri adım atmasının ardından CHP'li Çeviköz de "U" dönüşü yaptı. Sosyal medya hesabından tweet atan Çeviköz, "On Büyükelçinin 'persona non grata" ilan edilmesi gibi bir hatanın önüne geçilmesine yönelik çabaların sonuç verdiği anlaşılıyor. Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.

ABD'den Büyükelçi açıklaması!
Büyükelçileri savunan CHP'li Ünal Çeviköz, geri adım attı! 'Diplomatik başarı' itirafı
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