Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala adımına Alman basınından skandal sözler: Hain oyun, Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli

Geçtiğimiz hafta, başta ABD olmak üzere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin bulunduğu onülkenin Türkiye'deki büyükelçileri, FETÖ ile derin ilişkilerde bulunan ve PKK'ya kurdurulmakistenen terör devletine hizmet ettiği için dört yıldır tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplıOsman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını talep ettikleri bir bildiri yayınlamıştı.Türkiye bildiriye sert tepki gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonubüyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edilerek sınır dışı edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'natalimat verdiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına Almanya'dan küstah tepkilergeldi.'TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATI DURDURULSUN'Almanya'daki bazı politikacılar, Başkan Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmesini, Türkiye'yeyaptırım uygulanmasını ve Türkiye'ye yönelik silah ihracatının durdurulmasını istedi.DW Türkçe'nin taşıdığı bilgilere göre Alman basınında yazılan alçakça ifadeler:'HİÇ KİMSE KAVALA'NIN HIZLI BİR ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILACAĞINIDÜŞÜNMESİN'Süddeutsche Zeitung gazetesi:'Kavala'ya haksızlık edildiği konusunda hiçbir şüphe yok. Hakkında verilmiş bir hükümolmadan dört yıldır hapiste ve adil bir yargılanmaya tabi tutulmuyor; bunu Türkiye'dekiherkes biliyor. Bu haksızlığı ortaya koymak için diplomatların bildirisine ihtiyaç yoktu. Hiçkimse muhalif aktivist Kavala'nın kulislerde yürütülen ısrarlı diplomatik çalışmalar sonucu hızlıbir şekilde serbest bırakılacağını düşünmesin. Kamuoyuna açık bir bildirinin kimseye faydasıolmadı. Tam tersine; bu diplomatik olmayan eylemin bazı sonuçları olacak; Türkiye ile ilişkilerdaha da zora girecek. Bu durum Erdoğan'ın avantajına olacak.'AB, TÜRKİYE'Yİ ÇÖZEMİYORStuttgarter Zeitung gazetesinde ise Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda bir açmazda olduğuyorumu yapılıyor:'Erdoğan büyükelçi krizini kaçınılmazmış gibi gösteriyor. Ancak Erdoğan'ın diplomatların haksavunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden bildirisine verdiği tepki siyasibir karardı. Batı'nın bir yandan Erdoğan'ın saldırılarını geri çevirme ve muhaliflere muamelekonusunda demokratik oyun kurallarına bağlı kalmasını sağlama, diğer yandan da önemli birpartner olan Türkiye ile müzakere kanallarını açık tutmanın bir yolunu bulması gerekiyor.''ERDOĞAN HAİN BİR OYUN YAPTI | BATI, FETULLAH GÜLEN VE MUHALEFET HERZAMAN SUÇLU'Mittelbayerische Zeitung gazetesi, hadsiz bir dille Başkan Erdoğan'ın hain bir oyunuolduğunu belirtiyor:,'Erdoğan'ın iç siyasette sorunlar yaşadığında Batı'ya daha da sert saldırması süreklitekrarlanan hain bir oyun. Suçlu hiçbir zaman Ankara'da iktidar sahipleri değil, diğerleri... Batı,ABD'de yaşayan Fethullah Gülen, saygısızca kovuşturmaya maruz bıraktığı Türkiye'dekimuhalefet zaten her zaman suçlu. Burada da söz konusu olan sözde bir güç gösterisi.Esasında Erdoğan'ın tepkisi Türk devletini ve yargısını büyük oranda kontrolü altında tutan AKParti sisteminin zaafının bir göstergesi.''ERDOĞAN'A KIRMIZI KART GÖSTERMENİN ZAMANI GELDİ'Südwest Presse gazetesindeki yorumda ise AB'nin Türkiye konusunda daha sert bir politikaizlemesi gerektiği savunuluyor:'Sadece federal hükümet değil, Avrupa Birliği (AB) bir bütün olarak Türkiye ile ilişkilerkonusunda büyük sorunlarla karşı karşıya. Türkiye'yi sakinleştirme çabaları ve tavizlerleAvrupa değerlerine entegre etmeye çalışma umudu bir kez daha boş çıktı. Erdoğan kendiyolunu izliyor. Türkiye'yi Avrupa'dan ve demokrasiden uzaklaştırıyor. Erdoğan'a kırmızı kartgöstermenin zamanı geldi. AB ile yürütülen tam üyelik müzakereleri zaten çoktandır birsaçmalıktan ibaret. Müzakereler kesilmeli ve başka türlü bir iş birliği ile ikame edilmeli. AvrupaKonseyi tehditlerde bulunduğu Türkiye'yi üyelikten çıkartma sürecini başlatmalı. Türkiye'ninYunanistan ve Kıbrıs'a yönelik tehditlerinden ötürü Türkiye'ye yönelik silah ihracatı da gözdengeçirilmeli, özellikle de planlanan Alman denizaltıların sevkiyatı...'