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Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala adımına Alman basınından skandal sözler: Hain oyun, Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı'ya çalışan tutuklu Osman Kavala üzerinden Türkiye'ye karşı kurulan komploya çok sert karşılık verdi. Eskişehir'de yaptığı konuşmada 10 büyükelçinin kovulması için talimat verdiğini belirterek büyükelçilerden gelen hadsiz çağrıya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu nasıl terbiyesizliktir, siz burayı neresi zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Burada Dışişleri'ne gelip de talimat veremezsiniz. Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı. Almanya'nın gündeminde geniş yer alan bu açıklamalara karşı Alman medya organları ve bazı siyasetçilerinden küstah açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan'a karşı skandal yorumlar yapılırken "hain ve Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli" sözleri sarf edildi. Haberin detayları...

Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala adımına Alman basınından skandal sözler: Hain oyun, Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli
Ekleme: 25.10.2021 - 14:18 Güncelleme: 25.10.2021 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala adımına Alman basınından skandal sözler: Hain oyun, Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli
Geçtiğimiz hafta, başta ABD olmak üzere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin bulunduğu on
ülkenin Türkiye'deki büyükelçileri, FETÖ ile derin ilişkilerde bulunan ve PKK'ya kurdurulmak
istenen terör devletine hizmet ettiği için dört yıldır tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı
Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını talep ettikleri bir bildiri yayınlamıştı.
Türkiye bildiriye sert tepki gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonu
büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edilerek sınır dışı edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na
talimat verdiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına Almanya'dan küstah tepkiler
geldi.

'TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATI DURDURULSUN'

Almanya'daki bazı politikacılar, Başkan Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmesini, Türkiye'ye
yaptırım uygulanmasını ve Türkiye'ye yönelik silah ihracatının durdurulmasını istedi.


DW Türkçe'nin taşıdığı bilgilere göre Alman basınında yazılan alçakça ifadeler:

'HİÇ KİMSE KAVALA'NIN HIZLI BİR ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILACAĞINI
DÜŞÜNMESİN'

Süddeutsche Zeitung gazetesi:

'Kavala'ya haksızlık edildiği konusunda hiçbir şüphe yok. Hakkında verilmiş bir hüküm
olmadan dört yıldır hapiste ve adil bir yargılanmaya tabi tutulmuyor; bunu Türkiye'deki
herkes biliyor. Bu haksızlığı ortaya koymak için diplomatların bildirisine ihtiyaç yoktu. Hiç
kimse muhalif aktivist Kavala'nın kulislerde yürütülen ısrarlı diplomatik çalışmalar sonucu hızlı
bir şekilde serbest bırakılacağını düşünmesin. Kamuoyuna açık bir bildirinin kimseye faydası
olmadı. Tam tersine; bu diplomatik olmayan eylemin bazı sonuçları olacak; Türkiye ile ilişkiler
daha da zora girecek. Bu durum Erdoğan'ın avantajına olacak.'



AB, TÜRKİYE'Yİ ÇÖZEMİYOR

Stuttgarter Zeitung gazetesinde ise Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda bir açmazda olduğu
yorumu yapılıyor:

'Erdoğan büyükelçi krizini kaçınılmazmış gibi gösteriyor. Ancak Erdoğan'ın diplomatların hak
savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden bildirisine verdiği tepki siyasi
bir karardı. Batı'nın bir yandan Erdoğan'ın saldırılarını geri çevirme ve muhaliflere muamele
konusunda demokratik oyun kurallarına bağlı kalmasını sağlama, diğer yandan da önemli bir
partner olan Türkiye ile müzakere kanallarını açık tutmanın bir yolunu bulması gerekiyor.'



'ERDOĞAN HAİN BİR OYUN YAPTI | BATI, FETULLAH GÜLEN VE MUHALEFET HER
ZAMAN SUÇLU'

Mittelbayerische Zeitung gazetesi, hadsiz bir dille Başkan Erdoğan'ın hain bir oyunu
olduğunu belirtiyor:,

'Erdoğan'ın iç siyasette sorunlar yaşadığında Batı'ya daha da sert saldırması sürekli
tekrarlanan hain bir oyun. Suçlu hiçbir zaman Ankara'da iktidar sahipleri değil, diğerleri... Batı,
ABD'de yaşayan Fethullah Gülen, saygısızca kovuşturmaya maruz bıraktığı Türkiye'deki
muhalefet zaten her zaman suçlu. Burada da söz konusu olan sözde bir güç gösterisi.
Esasında Erdoğan'ın tepkisi Türk devletini ve yargısını büyük oranda kontrolü altında tutan AK
Parti sisteminin zaafının bir göstergesi.'



'ERDOĞAN'A KIRMIZI KART GÖSTERMENİN ZAMANI GELDİ'

Südwest Presse gazetesindeki yorumda ise AB'nin Türkiye konusunda daha sert bir politika
izlemesi gerektiği savunuluyor:

'Sadece federal hükümet değil, Avrupa Birliği (AB) bir bütün olarak Türkiye ile ilişkiler
konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya. Türkiye'yi sakinleştirme çabaları ve tavizlerle
Avrupa değerlerine entegre etmeye çalışma umudu bir kez daha boş çıktı. Erdoğan kendi
yolunu izliyor. Türkiye'yi Avrupa'dan ve demokrasiden uzaklaştırıyor. Erdoğan'a kırmızı kart
göstermenin zamanı geldi. AB ile yürütülen tam üyelik müzakereleri zaten çoktandır bir
saçmalıktan ibaret. Müzakereler kesilmeli ve başka türlü bir iş birliği ile ikame edilmeli. Avrupa
Konseyi tehditlerde bulunduğu Türkiye'yi üyelikten çıkartma sürecini başlatmalı. Türkiye'nin
Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik tehditlerinden ötürü Türkiye'ye yönelik silah ihracatı da gözden
geçirilmeli, özellikle de planlanan Alman denizaltıların sevkiyatı...'



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