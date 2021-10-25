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Balıkesir'de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi

Balıkesir'de tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 aracın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi
Ekleme: 25.10.2021 - 02:01 Güncelleme: 25.10.2021 - 02:10 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi
Balıkesir-Bursa Kara Yolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 AGD 046 plakalı salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI
araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü.

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürürken, ulaşım alternatif yollardan sağlandı.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Hayri Turoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65-70 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.


"TIR KAÇMAYIP YOLU KESSE BU FACİA OLMAZDI"
Salçaların yola yarım metre yüksekliğinde saçıldığını belirten Turoğlu, "Birçok araç çarpışmış, ben durdum ama arkamdan gelen tır bana çarptı. Aracım pert oldu, sonra aşağı inip vatandaşlara yardım ettik. Kazaya neden olan tır kaçmayıp dursaydı, yukarıya gelip yolu kesse bu facia olmazdı. Şimdi güvenlik güçlerince gözaltına alınmış." ifadelerini kullandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına alınan C.U'nun işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen C,U'nun tutuklanmasına karar verildi.

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