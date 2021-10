Amerikancı Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin 'istenmeyen adam' hamlesini uydurduğu iddiasıyla kötüledi

ABD'ye çalışan Kızı Soros lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 Batı ülkesiyle gerilim devam ederken Amerika yanlısı fondaş Aslı Aydıntaşbaş, Başkan Erdoğan'ın cesur çıkışını kötüleme çabasına girişti. Devamlı FETÖ ve PKK yanlısı söylemlerle tanınan Aydıntaşbaş, Ankara'nın geri adım atacağını iddia etti.MEYDAN OKUMAYI KÖTÜLEMEYE ÇALIŞTIAydıntaşbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 'Büyükelçiler krizinde Ankara'nın üzerinde çalıştığı formüller,- Persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edilmeden bir süre ülkelerine girmelerinin rica edilmesi- İstenmeyen kişi ilan edip Türkiye'den kovmamak.'ARKASINDA BIDEN VARGeçtiğimiz gün New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall,10 büyükelçinin yaptığı küstah bildirinin arkasındaki itici gücün Amerika olduğunu yazdı.Gall haberinde, Biden'ı işaret ederek Başkan Erdoğan'ın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik yardımlara devam eden NATO müttefikleriyle sık sık ayrı düştüğünü dile getirmişti.Haberde, istenmeyen kişi ilan edildiğinde, bireyin ev sahibi ülkeyi terk etmesi gerektiği anlamına geldiği ifade edildi. Haberde ayrıca büyükelçilere ayrılmaları için net bir süreverilmediği ve gerçekten sınır dışı edilip edilmeyeceklerinin belirsizliğini koruduğu yazıldı.İNGİLTERE MEKTUBU İMZALAMADITürkiye'nin Rusya ile yakınlaşarak S-400 hava savunma sistemi satın aldığı ve ABD ile bu nedenle çatıştığını yazan haberde ayrıca, gelecek ay, aralarında Başkan Erdoğan'ın dabulunduğu 160'tan fazla dünya liderinin yer alacağı iklim değişikliği konferansı COP26'ya ev sahipliği yapacak olan İngiltere'nin mektubu imzalamadığı vurgulandı.KAVALA'YI ARAÇ OLARAK KULLANIYORLARCNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Zeynep Oktav, 'Sistematik, planlanmış bir yıpratma savaşına girilmiş. Ben biraz bunu 17-25 Aralık ve Gezi olaylarının bir tekrarı niteliğinde olabilir mi diye okuyorum. Çünkü bu ülkelerin hepsi Türkiye'nin bu hakkını kullanabileceğini biliyor. Fakat sonuçları itibariyle bir yıpratma ve iplerin koparılması amacı var. Benim tek aklıma gelen şey hükümetin düşmesini istedikleri...Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında sistemli bir harekete giriştiklerini düşünüyorum. Bağımsız hareket bir Türkiye karşısında birlikte hareket eden 10 ülke görüyorum. Bu meselenin Kavala, demokrasi olduğunu asla düşünmüyorum. Kavala'yı bir araç olarak kullanıyorlar.' dedi.BAŞKAN ERDOĞAN'IN HER ÖNEMLİ İCRAATİNİ KÖTÜLÜYORAslı Aydıntaşbaş daha önce de Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uzay Ajansı programında açıkladığı Türkiye'nin Milli Uzay Kongre ve Kültür Merkezi nde Uzay Ajansı programında açıkladığı Türkiye nin Milli Uzay Programı'nı da eleştirmişti.Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bir uzay yolculuğu eksikti...' ifadelerini kullanmıştı.DHKP-C'LİLERİN KALAŞNİKOFLU CENAZESİNİ DESTEKLEDİ8 yıl önce İstanbul'un Maltepe ilçesinde terör örgütü DHKP-C'li gruplarla uyuşturucu çeteleri arasında çıkan olaylarda vurularak öldürülen Hasan Ferit Gedik'in cenazesinde DHKP-C'liler ellerindeki silahlarla çevresindekiler için büyük bir tehlike oluşturmuştu. Aydıntaşbaş, 'TEM girişinde akrepler, çevik kuvvet araçları...hani dün demokrasi devrimi olmuştu? Devlet bir cenazeden bu kadar korkar mı??' tweet'ini atabilmişti...TÜRKİYE'YE DÖVİZ GİRİŞİ RAHATSIZ ETMİŞTİTürkiye batıyor çığırtkanlığı yapanların arasında olan fondaş gazeteci, 'Demokrasi konusundaki şikayetlerimize rağmen TR bu yıl %5 büyüyecek. Piyasalara dışarıdan para geliyor. Demek ki…' demişti.DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE OSMAN KAVALA VE BIDEN İLE TOPLANTIDönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye gelmiş, her fırsatta Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet etmesiyle bilinen Aydıntaşbaş koşarak yanına gitmişti.Aydıntaşbaş, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile fotoğraf paylaşarak, 'Biden'la neler konuştuk anlatayım mı?' ifadelerini kullanmıştı.Biden'ın düzenlediği toplantıda, casusluk davasından tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yanı sıra, Kadri Gürsel, Aslı Aydıntaşbaş, Ceyda Karan, Prof. Dr. Yaman Akdeniz gibi isimler bulunuyordu.ROBERT İLE BAŞLAYAN AMERİKAN RÜYASI VE TERÖRİST OLMAK İSTEYEN OYUNCU TEYZEÖnce Robert Koleji ardından ABD'de Maine'deki Bates College'dan mezun olduktan sonra New York Üniversitesi'nde gazetecilik ve Ortadoğu üzerine yüksek lisans yapan AslıAydıntaşbaş, Cumhuriyet'e verdiği röportajda 'Gerilla annesini veya bir gerillayı oynamak istiyorum' diyen dizi oyuncusu Füsun Demirel'in öz yeğenidir. Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar boyunca köşe yazarlığı yapmıştır.