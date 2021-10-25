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Beyaz Gazete
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Almanya'nın gündemi 'Merkel'in ceketi'! 16 yıllık görev sonrasında...

16 yıllık görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, siyasetinin yanı sıra bugüne kadar kendisiyle özdeşleşmiş ceketli tarzıyla da hafızalarda kalacak. Merkel sayısız cekete bundan sonra ne olacağını açıkladı.

Almanya'nın gündemi 'Merkel'in ceketi'! 16 yıllık görev sonrasında...
Ekleme: 25.10.2021 - 12:58 Güncelleme: 25.10.2021 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Almanya'nın gündemi 'Merkel'in ceketi'! 16 yıllık görev sonrasında...
22 Kasım 2005'ten bu yana Almanya Şansölyesi olan Angela Merkel'in kendisi kadar giydiği ceketlerle de bugüne kadar çok konuşuldu. Bugünlerde görevi bırakmaya hazırlanan Merkel, yıllardır kendisiyle özdeşleşmiş renkli ceket ve pantolon giymeyi tercih ediyor.

Bugüne her renkten sayısız model ceket giydi. Bild'de yer alan habere göre Merkel, 16 yılın ardından bu ceketlerin kullanılmış kıyafetler koleksiyonuna düzenli olarak ekleneceğini açıkladı.

Merkel ceketin aldığına giydiği tişört ve bazen taktığı sade bir kolyeyle kendi moda tarzını oluşturdu. Bettina Schoenbach, 2007'den beri Merkel'in terzisi olarak çalışıyor.



Genç bir bakan olduğu dönemde Merkel'in elbise giydiği dönemlerde oldu ancak kendini rahat hissedemedi. Şansölye olduğunda kendisi için mükemmel görev üniformasını buldu: Ceket, koyu pantolon ve düz bir ayakkabı.

Bild'de yer alan haberde, 'Eğer Merkel ile görevi sırasında karşılaşırsanız bir ofis görürsünüz' ifadeleri kullanıldı.

Yılbaşı kutlaması için saten, ciddi durumlarda kalın yün, kışın tüvit, yazın ise hafif pamuklu giymeyi seviyor.



Büyük zirvelerde ise, Merkel'in etrafı koyu takım elbiseli erkeklerle çevrili olacağı için daha renkli kıyafetler giymeyi tercih ediyor.

Görev dışındayken favori kıyafeti ise siyah hırkası.

Kıyafetlerin gündeme gelmemesi, yaptığı siyasetin ön planda olmasını hep arzulayan Merkel, çoğunlukla küpe, kolye gibi aksesuarlarda takmayı tercih etmiyor. Bazen doğal taşlardan oluşan kolye takmayı tercih ediyor.



Merkel başbakanlık koltuğuna veda ettikten sonra görevinin yanı sına üniforması da sona erecek.
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