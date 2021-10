Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

ABD'de ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Ünlü film yıldızı Baldwin, New Mexico eyaletinde çekilen 'Rust' filminin setinde kullandığı silahla kazara 42 yaşındaki Hutchins'in ölümüne neden olmuştu.Hutchins'in göğsünden vurulduğu bilgisi paylaşılırken, omzundan yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza ise gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu oldu.Yeni yaşanan gelişmelere göre yaşamını yitiren Hutchins'in eşi Matthew Hutchins ve 9 yaşındaki çocukları Andros ile Santa Fe'deki bir otelde bir araya gelen ve baş sağlığı dileklerinde bulunan Baldwin'in histeri krizi içinde olduğu öğrenildi.Ünlü Hollywood yıldızının avutulamadığı öğreniliken, ABD medyasına konuşan Baldwin'e yakın kaynaklar, 'Baldwin bütün projelerini iptal ediyor. Gözden uzakta kalacak' açıklamalarında bulundu.Alec Baldwin ile Matthew Hutchins'in olaydan sonra sık sık görüştüğü bildirilirken, aktörün aileye destek olmak için elinden geleni yaptığı kaydedildi.YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTIABD basınına ulaşan bilgilere göre yeminli ifade de ortaya çıktı. İfadede Baldwin'in silahı kameraya doğru tuttuğu ve ateş ederek Hutchins'i göğsünden vurduğu belirtildi.Korkunç olayın ardından Hutchins'in yaralandığını ve diğer set çalışanlarının koşarak onu yere yatırdığı belirlendi.Olaya ilişkin tanıklık yapan kameraman Reid Russel, 'Hutchins yerde yatarken bacaklarını hissetmediğini söyledi' açıklamasında bulundu.Mahkeme kayıtlarına göre Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls'un verdiğini ve silahın 'güvenli' olduğunu söylediğini belirtti.Baldwin'in elindeki silahın gerçek mermi olduğu ortaya çıkarken, kanlı kostümünün de söz konusu silahla 'delil' olarak alındığı aktarıldı.Polisin olayın yaşandığı film setindeki diğer mühimmat ve teçhizata da el koyduğu kaydedildi.Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar dün New Mexico eyaletine bağlı Santa Fe'deki bir mahkemede arama emri çıkarıldığında açıklandı.Öte yandan 63 yaşındaki Baldwin, verdiği ifadenin ardından serbest kalırken, olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı.Hutchins'in eşi, oğulları ve onu tanıyan, seven herkes adına derin üzüntü içinde olduğunu vurgulayan Baldwin, olaya ilişkin soruşturmada kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını ifade etmişti.Baldwin, Hutchins'in eşiyle de temas halinde olduğunu ve destek teklif ettiğini kaydederek, 'Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine neden olan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok' ifadelerini kullanmıştı.Trajik olay sonrası Baldwin'in filmdeki rol arkadaşı John C. Ashton da açıklamalarda bulundu.Ashton, 'Keşke bunun yaşanmaması için önlemler alınmış olsaydı. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şerif anlatacak, bu yüzden söyleyemem' dedi.Sette yaşanan olayın ardından pek çok kadro ve ekip arkadaşının destek için bir psikoloğ başvuracağını düşündüğünü de söyleyen Ashton, film endüstrisinin güvenlik protokollerine dair herhangi bir çıkarım yapmadan önce olayla ilgili daha fazla bilginin gelmesini bekleyeceğini aktardı.Ashton, yaşanan trajik kazayı, çekimler için Denver'deki evinden Santa Fe'ye gittiği sırada kostüm şirketinin araması ve pazar günkü çekimin iptal olduğunu söylemesi sayesinde öğrendiği söyledi.Baldwin'e sempati duyduğunu da aktaran Ashton, 'Başına bu geldiği için berbat bir halde olmalı. Onun için kötü hissediyorum, eminim ki ızdırap içindedir. Öyle olmasını beklerim. Alışması biraz vakit alacaktır, kim olsa alırdı' yorumunda bulundu.Öte yandan set ortamının güvenli olmadığı da, çalışanlar tarafından sıkça dile getirildi.Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin'in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı.Haberde, 16 Ekim'de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda 'Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil.' yazdığı ifade edildi.Olayın ardından açıklama yapan Baldwin, Twitter hesabından arka arkaya mesajlar paylaşarak büyük bir şok yaşadığını söyledi.Baldwin, 'Bir anne, eş ve çok sevdiğimiz bir meslektaşımız olan Halyna Hutchins'in hayatına mal olan kaza nedeniyle yaşadığım şoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl yaşandığını anlamak için yapılan polis soruşturmasına tüm desteğimi veriyorum.