  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'de ilginç görüntü! Boş kalan raflar için öyle bir şey yaptılar ki...

Avrupa'da başlayan ve tüm dünyayı vuran tedarik krizi ABD'yi de etkiledi. Ülkedeki birçok markette raflar bomboş kaldı. Müşterileri geri çevirmemek ve market raflarının boş görüntüsüne engel olmak isteyen bazı market sahipleri, ürünlerin fotoğraflarıyla rafları kapattı.

ABD'de ilginç görüntü! Boş kalan raflar için öyle bir şey yaptılar ki...
Ekleme: 25.10.2021 - 11:25 Güncelleme: 25.10.2021 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
ABD'de ilginç görüntü! Boş kalan raflar için öyle bir şey yaptılar ki...
Son iki yıldır koronavirüs salgınının nedeniyle tüm dünya, daha önce karşılaşılmamış bir sınav veriyor.

Sağlık sistemlerinin çökmesinin yanı sıra tedarik sektöründe baş gösteren krizler, İngiltere ve Avrupa'dan sonra şimdi de Abd'de görüldü.

ABD'de marketlerde benzerine rastlanmamış bir kıtlık ve fiyat artışı görülmeye başlanırken, ülkede pek çok mağazada raflar boş kaldı

Bu durum ülkede infiale yol açarken, süpermarket zincirleri konuyla mücadele için farklı yollara başvurmaya başladı.

Müşterileri geri çevirmemek ve market raflarının boş görüntüsüne engel olmak isteyen bazı market zincirleri, rafların üstlerini ürünlerin görselleriyle kapladı.



Bazı marketler de farklı bir yönteme başvurarak eldeki az miktarda bulunan ürünleri ön sıralara dizerek, rafların dolu olduğu izlenimini vermeye çalıştı.

Sosyal medyada da çok konuşulan bu görseller sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yaşanan tedarik zinciri krizinin çözümü için Ulusal Muhafızları devreye sokabileceğini söylemişti

Ancak Beyaz Saray, bu sözlere açıklık getirerek, şu anda bunun aktif olarak düşünülmediğini bildirdi.

İngiltere'nin de AB'den ayrılmasıyla ülkede kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına neden oldu.



Başkent Londra'da marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü.
CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar günü! İki isim savunma yapacak...
HDP’den İYİ Parti ve CHP’ye çağrı: Gizli ittifak istemiyoruz
Amerikancı Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin 'istenmeyen adam' hamlesini uydurduğu iddiasıyla kötüledi
Emeklilikte 3 şart! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kim nasıl emekli olur?
ABD'de ilginç görüntü! Boş kalan raflar için öyle bir şey yaptılar ki...
BES'te yeni dönem!
CHP Meclis'teki tezkere için hala karar veremedi!
Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler
İstanbul'da metrobüs arızalandı! Edirnekapı durağında araç kuyruğu
Türkiye'nin hadsiz 10 büyükelçi hakkında harekete geçmesi Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı
Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...
Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar-TL değerlendirmesi: Türkiye yine başaracak
Bölücü terör örgütü PKK'nın sesi kesildi! İnlerinden kafalarını çıkaramıyorlar
İsrail Türkiye'de yakalanan 15 Mossad ajanını reddetti
Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi
3600 ek gösterge ile memur emeklileri kazanacak! Emekli 30 bin TL fazla ikramiye alacak
İhanet trafiği ABD raporunda! 15 Temmuz'un şok detayları
Ordu'da konfeti skandalı: 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina
Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Sudan'da askeri darbe girişimi! Başbakanı ev hapsine aldılar
Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!