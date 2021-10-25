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400 milyon liralık rant oyunu İBB’den geçti!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "plansız alan" olarak kayıtlara geçtiği Beşiktaş Ulus'taki bir arazinin imar değişikliğine İBB’den onay çıktı. imar değişikliği, İBB Meclis gündeminde oy birliğiyle kabul edildi.

400 milyon liralık rant oyunu İBB’den geçti!
Ekleme: 25.10.2021 - 12:43 Güncelleme: 25.10.2021 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
400 milyon liralık rant oyunu İBB’den geçti!
İstanbul'un göbeğinde 400 milyonluk ranta karışan Beşiktaş Belediyesi ve İBB meclis üyesi Sebahattin Öztürk'ün adının karıştığı skandal, İBB Meclisi'nde görüşülerek karara bağlandı. İmar değişikliği teklifi, oy birliğiyle İBB Meclisi'nden geçti.



İMAR İZNİNE İBB'DEN VİZE

Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük 1687 ada 193 parsele Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıktı. Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği isim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk'tü.



PLANSIZ ALAN OLARAK KAYDEDİLDİ

Arazide imar değişikliği için yapılan müracaatların tamamı, İBB Meclisi tarafından reddedilmişti. 2013'te de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili yeri 'plansız alan' ilan etmişti. 'Yeşil alan olsun' denilen arsa, 3 ortak tarafından satın alındı. Ardından da 'planlı alan' yapılarak imar değişikliğine uğradı.



İMZA HAKKI ÖZTÜRK'E VERİLDİ

Beşiktaş Belediyesi'nin meclis kararıyla arazinin niteliği değişti. Arsanın vekaleti, birer gün aralıkla Öztürk'e verildi. Arsa sahipleri T.A., D.A.Ç. ve Y.E.Ç. tarafından 17 Haziran 2020'de verilen vekalette, Öztürk'ün her türlü işi yapmaya ve imza hakkına sahip olduğu belirtildi.



OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

Beşiktaş Belediyesi'nin kararı, İBB Meclisi'nin ekim ayında yapılan oturumunda görüşüldü. Düzenleme, İBB meclisinden oy birliği ile geçti. SABAH'ın 'Megakentin göbeğinde 400 milyonluk rant oyunu' başlığıyla yayımladığı haberde, metrekaresi 8 bin dolardan ilgili arsa üzerinden 50 milyon dolarlık (393 milyon 78 bin TL) rant elde edildiği ifade edilmişti.

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